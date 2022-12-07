«Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, недовольна, что игрок не вышел в основе на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).

«Португалии Роналду стал не нужен. Все, что он сделал, теперь не важно и забыто.

Он им не нужен. Я запомню это, и мы поговорим позже. Стыдно унижать человека, который так много отдал Португалии», – написала Авейру в социальной сети.

Роналду выпустили во 2-м тайме.

Игрок впервые с 2008 года не попал в старт Португалии на Евро/ЧМ.

В 1/4 финала Португалия сыграет с Марокко.

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