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  • «Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию

«Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию

7 декабря 2022, 10:28
17

Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, недовольна, что игрок не вышел в основе на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).

«Португалии Роналду стал не нужен. Все, что он сделал, теперь не важно и забыто.

Он им не нужен. Я запомню это, и мы поговорим позже. Стыдно унижать человека, который так много отдал Португалии», – написала Авейру в социальной сети.

  • Роналду выпустили во 2-м тайме.
  • Игрок впервые с 2008 года не попал в старт Португалии на Евро/ЧМ.
  • В 1/4 финала Португалия сыграет с Марокко.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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moskowcity-petrv
1670398786
Бабы всегда скандалы устраивают.его тренер поберёг может
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cska1948
1670399981
"...Я запомню это, и мы поговорим позже..." ---------------------------- Это явная угроза тренерскому штабу.
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Александр52
1670401436
Мир в целом жесток, и не только в футболе. Мы не умеем красиво провожать заслуженных людей и говорить им спасибо. Это, как поменять старух на молодух, или выкинуть на свалку не нужную вещь.
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R_a_i_n
1670401665
Очень нравится Роналду. Но в данном случае играют сильнейшие.
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Mariner
1670401908
Да что за кипишь во круг Кристинки!? Блин, он один из величайших игроков в истории. Был. Сейчас ему уже почти 38 лет! К сожалению время не обманешь, так что да! Да, Элма Авейру! Не нужен он нынче сборной Португалии.
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ARSteven89
1670402827
Отключите его сёстрам интернет! Проблему раздувают из мухи. Криш сам всё понимает. Легенда футбольной страны является частью смены поколений, в прямом эфире, на этом чемпионате мира! Криш, выходящий со скамейки, это идеальный вариант для всех! Сборная может подарить ему слёзы счастья, если он это примет!
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BlackMurder
1670406403
Вклад Роналду и Месси, тяжело оспорить, как бэ я не любил этих двоих, не ценить их язык не повернётся, уходить надо красиво, мавр сделал дело - мавр это понимает
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Вомбат
1670409014
Чего возмущаться-то? Даже Пеле стал не нужен сборной Бразилии в 33 года. А тут человеку 37, скоро 38. Он действительно уже даже при полной самоотдаче не может усилить команду.
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kvm
1670409842
тп на содержании брата...
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Ивантеевец
1670428623
Ну по такой логике Пеле нужно было брать обязательно на ЧМ-74, а Марадону на ЧМ-98. Они разве не легенды? Роналду вырос в неблагополучной семье с дефицитом внимания и после стольких лет заслуженной славы мозгом не может понять, что его время, не смотря на всю его ЖОЗность и безоговорочную отдачу всего себя футболу, ушло. Просто это надо переосмыслить, пережить и идти дальше. И как раз близкие люди ему должны это объяснить и поддержать, а не подливать масла в огонь еще больше.
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