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    «Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию

    Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, недовольна, что игрок не вышел в основе на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).

    «Португалии Роналду стал не нужен. Все, что он сделал, теперь не важно и забыто.

    Он им не нужен. Я запомню это, и мы поговорим позже. Стыдно унижать человека, который так много отдал Португалии», – написала Авейру в социальной сети.

    • Роналду выпустили во 2-м тайме.
    • Игрок впервые с 2008 года не попал в старт Португалии на Евро/ЧМ.
    • В 1/4 финала Португалия сыграет с Марокко.

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +66665

      portero 14 секунд назад

      По её словам его нужно за старые заслуги выпускать и в 60 лет...

      Время течёт и без него у команды получается лучше, выход на замену отличный вариант, главное чтоб команда выигрывала.....

      0
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      Рейтинг: +1113

      ARSteven89 10 минут назад

      Отключите его сёстрам интернет! Проблему раздувают из мухи. Криш сам всё понимает. Легенда футбольной страны является частью смены поколений, в прямом эфире, на этом чемпионате мира!
      Криш, выходящий со скамейки, это идеальный вариант для всех! Сборная может подарить ему слёзы счастья, если он это примет!

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      Рейтинг: +671

      borusse 15 минут назад

      это командный спорт ,пойми уже

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      Рейтинг: +1415

      Mariner 25 минут назад

      Да что за кипишь во круг Кристинки!? Блин, он один из величайших игроков в истории. Был. Сейчас ему уже почти 38 лет! К сожалению время не обманешь, так что да! Да, Элма Авейру! Не нужен он нынче сборной Португалии.

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      Рейтинг: +11036

      R_a_i_n 29 минут назад

      Очень нравится Роналду. Но в данном случае играют сильнейшие.

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      Рейтинг: +18379

      Cleaner 29 минут назад

      Сестра Роналду, ты лучше запомни СЧЕТ и САМУ ИГРУ сборной Португалии БЕЗ РОНАЛДУ!!! Он только мешает команде играть в полную силу. Без него команда преобразилась и засверкала!

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      Рейтинг: +1093

      Александр52 33 минуты назад

      Мир в целом жесток, и не только в футболе. Мы не умеем красиво провожать заслуженных людей и говорить им спасибо. Это, как поменять старух на молодух, или выкинуть на свалку не нужную вещь.

      1
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      Рейтинг: +18379

      Cleaner > Александр52 28 минут назад

      Как Роналду относится к миру, так и мир относится к Роналду. Остальное блаблабла...

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      Рейтинг: +24846

      bset 47 минут назад

      Как Роналду поможет его крутое прошлое? Выйдет с нарезкой лучших своих голов и противник сдастся? Есть здесь и сейчас. И если ты сейчас не лучший, то причем тут твои прошлые заслуги? Они никак не помогут одолеть соперника.

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      Рейтинг: +107

      cska1948 57 минут назад

      "...Я запомню это, и мы поговорим позже..."
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      Это явная угроза тренерскому штабу.

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      Рейтинг: +1416

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Бабы всегда скандалы устраивают.его тренер поберёг может

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      Рейтинг: +18379

      Cleaner > moskowcity-petrv 26 минут назад

      Тренер не слепой. Он видит, что Роналду СИЛЬНО СДАЛ за последнее время. Потому поставил сильнейших и получил ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ результат!

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