«Португалии не нужен Криштиану. Его успехи забыты. Я запомню это». Сестра Роналду возмутилась невыходом игрока в старте на Швейцарию

По её словам его нужно за старые заслуги выпускать и в 60 лет...
Время течёт и без него у команды получается лучше, выход на замену отличный вариант, главное чтоб команда выигрывала.....
Элма Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, недовольна, что игрок не вышел в основе на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).
«Португалии Роналду стал не нужен. Все, что он сделал, теперь не важно и забыто.
Он им не нужен. Я запомню это, и мы поговорим позже. Стыдно унижать человека, который так много отдал Португалии», – написала Авейру в социальной сети.
- Роналду выпустили во 2-м тайме.
- Игрок впервые с 2008 года не попал в старт Португалии на Евро/ЧМ.
- В 1/4 финала Португалия сыграет с Марокко.
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