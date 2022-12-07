Девушка Роналду Джорджина выразила сожаление, что игрок не вышел в основе против Швейцарии

Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, оставила пост после невыхода игрока в основе на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).
«Жаль, что я не смогла насладиться игрой лучшего футболиста мира в течение 90 минут. Фанаты не переставили кричать твое имя.
Надеюсь, бог и твой дорогой друг Фернанду Сантуш подарят нам возможность испытать эмоции от твоей игры еще раз», – написала Джорджина в социальной сети.
- Роналду выпустили во 2-м тайме.
- Игрок впервые с 2008 года не попал в старт Португалии на Евро/ЧМ.
- В 1/4 финала Португалия сыграет с Марокко.
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Источник: «Бомбардир»