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    Девушка Роналду Джорджина выразила сожаление, что игрок не вышел в основе против Швейцарии

    Джорджина Родригес, девушка нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, оставила пост после невыхода игрока в основе на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии (6:1).

    «Жаль, что я не смогла насладиться игрой лучшего футболиста мира в течение 90 минут. Фанаты не переставили кричать твое имя.

    Надеюсь, бог и твой дорогой друг Фернанду Сантуш подарят нам возможность испытать эмоции от твоей игры еще раз», – написала Джорджина в социальной сети.

    • Роналду выпустили во 2-м тайме.
    • Игрок впервые с 2008 года не попал в старт Португалии на Евро/ЧМ.
    • В 1/4 финала Португалия сыграет с Марокко.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52173

      MaxRnD 1 час назад

      ... и не затопил слезами поле

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