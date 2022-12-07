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    Месси: «Уже тысяча матчей в карьере... Безумие!»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей карьере.

    • Матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Австралией стал для Месси 1000-м в карьере.
    • В активе Месси 3 гола и 1 ассист в 4 встречах чемпионата мира.

    «Уже тысяча матчей... Безумие!

    Я выхожу на поле с таким же энтузиазмом, который испытывал в первом матче на профессиональном уровне.

    Огромное спасибо всем, кто сопровождает меня в этом прекрасном путешествии», — написал Месси в соцсети.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +257

      эд100 45 минут назад

      ПОЗДРАВЛЯЮ! мой кумир Рон. но мой сын за Месси. Мы счастливы, что живём в их эпоху и восхищаемся их игрой.

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