Месси: «Уже тысяча матчей в карьере... Безумие!»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своей карьере.

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Австралией стал для Месси 1000-м в карьере.

В активе Месси 3 гола и 1 ассист в 4 встречах чемпионата мира.

«Уже тысяча матчей... Безумие!

Я выхожу на поле с таким же энтузиазмом, который испытывал в первом матче на профессиональном уровне.

Огромное спасибо всем, кто сопровождает меня в этом прекрасном путешествии», — написал Месси в соцсети.

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