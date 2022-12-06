Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Марокко – Испания: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Стали известны стартовые составы Марокко и Испании на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    Марокко: Буну, Хакими, Агер, Сайсс, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфал.

    Испания: Симон, Льоренте, Родри, Ляпорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Торрес, Асенсио, Ольмо.

    • Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Испания.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Прогноз на матч Марокко – Испания

    Где смотреть матч Марокко – Испания

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Марокко – Испания: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 6 декабря 1
    Где и во сколько смотреть матч Марокко – Испания: 6 декабря на чемпионате мира по футболу 2022
    Источник: сайт ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23684

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Будет сегодня морока от марокканцев для испанцев. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +849

      Shlоmо 49 минут назад

      ********* и Бускетс в старте – тики-таке быть! А у Марокко в деле Зиеш: уже готов убегать в контратаки... Испанцы, возможно, хотели попасть в 1/8 финала именно на Марокко. Но было ли это хорошей идеей? Африканцы на групповом этапе грохнули Бельгию и Канаду, а ещё сыграли вничью с Хорватией. Пока они в Катаре непобедимы
      А парни Энрике восхищают весь мир стилем игры. Правда, в битве с Японией он дал сбой... Ну что будем посмотреть...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11