Стали известны стартовые составы Марокко и Испании на матч 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Марокко: Буну, Хакими, Агер, Сайсс, Мазрауи, Амрабат, Унаи, Амалла, Зиеш, Эн-Несири, Буфал.
Испания: Симон, Льоренте, Родри, Ляпорт, Альба, Бускетс, Гави, Педри, Торрес, Асенсио, Ольмо.
- Игра пройдет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне.
- Начало – в 18:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марокко – Испания.
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Прогноз на матч Марокко – Испания
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Источник: сайт ФИФА