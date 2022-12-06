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  • Соболев: «Техники у меня нет. Случайно получается что-то заковырять»

Соболев: «Техники у меня нет. Случайно получается что-то заковырять»

6 декабря 2022, 13:47
11

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем стиле игры в интервью пресс-службе сборной России.

— Откуда пошел стереотип, что у тебя нет техники? Ведь ты забиваешь очень красивые голы.

— Слушай, техники, наверное, у меня и нет. Просто так получается: случайно что-то там заковыряю. Не знаю… кто-то говорит, есть техника, кто-то говорит — нет. Не знаю, почему так пошло.

На самом деле, не считаю себя супертехничным футболистом. Но в каких-то моментах получается иногда забивать красивые мячи. Не знаю, может, действительно нет техники.

  • Соболев забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
  • Он регулярно вызывается в сборную России.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (11)
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АлексМак
1670325418
О как! Признал сам и транслировал в свет правду о себе...
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Bozigit
1670326662
Молодец. Не всякий скажет о себе правду
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афоня72
1670330643
дерево.., и от него красивые мячи могут отскачить..
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zigbert
1670333259
Да все у тебя есть Александр. Не хватает только стабильности. В отдельные матчах не похож на себя.
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NewLife
1670334733
Тонкий троллинг)
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Эном айс
1670338901
Техника есть, но она есть тогда , когда присутствует кураж. Именно кураж, а не периодическое бешенство плоти..
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