Соболев: «Техники у меня нет. Случайно получается что-то заковырять»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем стиле игры в интервью пресс-службе сборной России.

— Откуда пошел стереотип, что у тебя нет техники? Ведь ты забиваешь очень красивые голы.

— Слушай, техники, наверное, у меня и нет. Просто так получается: случайно что-то там заковыряю. Не знаю… кто-то говорит, есть техника, кто-то говорит — нет. Не знаю, почему так пошло.

На самом деле, не считаю себя супертехничным футболистом. Но в каких-то моментах получается иногда забивать красивые мячи. Не знаю, может, действительно нет техники.

Соболев забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.

Он регулярно вызывается в сборную России.

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