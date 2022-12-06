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    Соболев: «Техники у меня нет. Случайно получается что-то заковырять»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о своем стиле игры в интервью пресс-службе сборной России.

    — Откуда пошел стереотип, что у тебя нет техники? Ведь ты забиваешь очень красивые голы.

    — Слушай, техники, наверное, у меня и нет. Просто так получается: случайно что-то там заковыряю. Не знаю… кто-то говорит, есть техника, кто-то говорит — нет. Не знаю, почему так пошло.

    На самом деле, не считаю себя супертехничным футболистом. Но в каких-то моментах получается иногда забивать красивые мячи. Не знаю, может, действительно нет техники.

    • Соболев забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Он регулярно вызывается в сборную России.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +285

      АлексМак 3 минуты назад

      О как! Признал сам и транслировал в свет правду о себе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18360

      Cleaner 15 минут назад

      Техники у меня нет. Случайно получается что-то заковырять». Соболев, именно ТАК. И еще куча самомнения...(((((((

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