Англичане преклонили колено в матче с Сенегалом, африканцы этого не сделали

Начался матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Сенегала.

Перед стартовым свистком футболисты английской команды преклонили колено. Сенегальцы этого не сделали.

Англия преклоняет колено, поддерживая движение Black Lives Matter.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Англия – Сенегал.

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Новости сборной Англии на ЧМ-2022

Новости сборной Сенегала на ЧМ-2022

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