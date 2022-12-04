Англичане преклонили колено в матче с Сенегалом, африканцы этого не сделали

Начался матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Сенегала.
Перед стартовым свистком футболисты английской команды преклонили колено. Сенегальцы этого не сделали.
Англия преклоняет колено, поддерживая движение Black Lives Matter.
«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Англия – Сенегал.
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Новости сборной Англии на ЧМ-2022
Новости сборной Сенегала на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»