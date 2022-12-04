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    Англичане преклонили колено в матче с Сенегалом, африканцы этого не сделали

    Начался матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Сенегала.

    Перед стартовым свистком футболисты английской команды преклонили колено. Сенегальцы этого не сделали.

    Англия преклоняет колено, поддерживая движение Black Lives Matter.

    «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Англия – Сенегал.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.12.2022 22:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +10

      skicabip 1 минуту назад

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      Рейтинг: +7594

      mihail200606 1 час назад

      Смешно.. африканцы не поддержали акцию в поддержку африканцев, а этих прям не удержать, дай только на колено встать..)

      3
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      Рейтинг: +747

      Fialet 1 час назад

      Поскорее бы кто нибудь вышиб этих клоунов.

      2
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      Рейтинг: +498

      kazak1975 1 час назад

      Почему бомбардир слово Herры закрывает? Я русский и пишу по русски, в России. Эрэфия становится придатком англосаксов.

      3
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      Рейтинг: +498

      kazak1975 1 час назад

      Если бы **** при этом приспустили шорты, было бы эпично.

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      Рейтинг: +3119

      Ziklop 1 час назад

      можно заставить принять любую позу, почти любого , особенно если ему есть что терять.

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      Рейтинг: +11015

      R_a_i_n 1 час назад

      Вот ведь парадокс...

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      Рейтинг: +16540

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Тем более что в сб.Англии столько "загарелых" парней .

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      Рейтинг: +2280

      Бриг 1 час назад

      Да они перед африканцами (и не только!) должны всю жизнь на коленях ползать за свои злодеяния против черных, смуглых желтых и белых (вспомним Севастополь).

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      Рейтинг: +20067

      Persona_non_Grata > Бриг 35 секунд назад

      В истории любого государства можно найти не самые "благозвучные" периоды и наверное многим есть за что покаяться, но сама акция и то чему она посвящена действительно похожа на показуху и цирк !!!

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      Рейтинг: +661

      borusse > Бриг 35 секунд назад

      ты лучше голодомор и гулаг вспомни

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