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    Аршавин назвал двух игроков, которые разыграют звание лучшего футболиста ЧМ-2022

    Бывший футболист сборной России высказался о матче 1/8 финала между сборными Франции и Польши (3:1). Отдельно он отметил Килиана Мбаппе.

    «Во втором тайме класс, мощь и физика французов сказалась, они классные футболисты. Полякам было трудно.

    С другой стороны, класс одного футболиста – это просто другой уровень. Я про Мбаппе. Он и Неймар должны разыграть звание лучшего футболиста этого чемпионата и, скорее всего, сменить Месси и Роналду», – сказал Аршавин.

    • Мбаппе забил два гола и сделал ассист в матче с Польшей.
    • В четвертьфинале ЧМ-2022 французы сыграют с победителем пары Англия – Сенегал.

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    Килиан Мбаппе: новости об игроке на ЧМ-2022

    Неймар: новости об игроке на ЧМ-2022

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18348

      Cleaner 43 минуты назад

      Месси даже сейчас лучший. И кто такой Неймар?

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