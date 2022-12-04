Аршавин назвал двух игроков, которые разыграют звание лучшего футболиста ЧМ-2022

Бывший футболист сборной России высказался о матче 1/8 финала между сборными Франции и Польши (3:1). Отдельно он отметил Килиана Мбаппе.

«Во втором тайме класс, мощь и физика французов сказалась, они классные футболисты. Полякам было трудно.

С другой стороны, класс одного футболиста – это просто другой уровень. Я про Мбаппе. Он и Неймар должны разыграть звание лучшего футболиста этого чемпионата и, скорее всего, сменить Месси и Роналду», – сказал Аршавин.

Мбаппе забил два гола и сделал ассист в матче с Польшей.

В четвертьфинале ЧМ-2022 французы сыграют с победителем пары Англия – Сенегал.

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