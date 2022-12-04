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    Президент Франции Макрон угадал точный счет матча с Польшей и авторов голов

    Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв в 1/8 Польшу – 3:1.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прогноз перед игрой. В интервью Le Parisien он сказал, что счет будет 3:1, а голы забьют Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, который хочет войти в историю.

    Третий гол Франции, по словам Макрона, должен был забить «джокер» сборной.

    • Жиру забил 52-й гол за Францию и стал лучшим бомбардиром сборной.
    • Мбаппе оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2022.
    • В 1/4 финала Франция сыграет с победителем пары Англия – Сенегал.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      GreyDM 20 минут назад

      А он этот "прогноз", случайно не в телефонном разговоре с Дешамом сделал? Типа:
      "Алло, Дидье? Вы сегодня там с Ляхами играете, постарайтесь постарайтесь сделать так: .........., а если эти косолапые сами не смогут забить,то пеналь в конце придумайте, а то я тут в картишки проигрался,а старуха наличку зажала." )))

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      Рейтинг: +16533

      Barmaleushka 41 минуту назад

      Денюшек поднял наверно , от бук-конторы .

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