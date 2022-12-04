Президент Франции Макрон угадал точный счет матча с Польшей и авторов голов

Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧМ-2022, обыграв в 1/8 Польшу – 3:1.

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал прогноз перед игрой. В интервью Le Parisien он сказал, что счет будет 3:1, а голы забьют Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру, который хочет войти в историю.

Третий гол Франции, по словам Макрона, должен был забить «джокер» сборной.

Жиру забил 52-й гол за Францию и стал лучшим бомбардиром сборной.

Мбаппе оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2022.

В 1/4 финала Франция сыграет с победителем пары Англия – Сенегал.

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