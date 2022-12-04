Сестры Роналду назвали телеведущего «клоуном», «уродом» и «инвалидом». Он заявил, что Криштиану – нарцисс

У Криштиану оказывается есть свои гончие, к тому же ещё и борзые). Стоит только крикнуть : "Фас!"...))
Ведущий CNN Portugal Луиш Вилар назвал в эфире нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду нарциссом. По мнению журналиста, это расстройство личности.
На эту реплику отреагировали сестры Роналду Катя и Элма.
«Загуглила, кто такой Луиш Вилар. Оказалось, это тупой, глупый, комичный, нелепый клоун. У него, похоже, сгорел мозг», – написала Катя Авейру в социальной сети.
«Откуда они взяли этого инвалида Вилара? Никогда его не видела. Кто этот урод?» – добавила Элма Авейру.
- Роналду выступает на ЧМ-2022.
- Игрок сейчас без клуба.
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
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