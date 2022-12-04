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    Сестры Роналду назвали телеведущего «клоуном», «уродом» и «инвалидом». Он заявил, что Криштиану – нарцисс

    Ведущий CNN Portugal Луиш Вилар назвал в эфире нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду нарциссом. По мнению журналиста, это расстройство личности.

    На эту реплику отреагировали сестры Роналду Катя и Элма.

    «Загуглила, кто такой Луиш Вилар. Оказалось, это тупой, глупый, комичный, нелепый клоун. У него, похоже, сгорел мозг», – написала Катя Авейру в социальной сети.

    «Откуда они взяли этого инвалида Вилара? Никогда его не видела. Кто этот урод?» – добавила Элма Авейру.

    • Роналду выступает на ЧМ-2022.
    • Игрок сейчас без клуба.
    • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2021

      Maxi_7 1 час назад

      У Криштиану оказывается есть свои гончие, к тому же ещё и борзые). Стоит только крикнуть : "Фас!"...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1473

      GM 1 час назад

      Какие увлекательные на Бомбардире футбольные новости
      (сарказм)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      ЗаЖиМ 1 час назад

      А Катя и Элма сами из какой больницы сбежали?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14098

      playsh > ЗаЖиМ 1 час назад

      Из клинической,вестимо,из какой же ещё...

      1
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      Рейтинг: +14098

      playsh 2 часа назад

      Браво,Вилар,в самую точку.

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