Сестры Роналду назвали телеведущего «клоуном», «уродом» и «инвалидом». Он заявил, что Криштиану – нарцисс

Ведущий CNN Portugal Луиш Вилар назвал в эфире нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду нарциссом. По мнению журналиста, это расстройство личности.

На эту реплику отреагировали сестры Роналду Катя и Элма.

«Загуглила, кто такой Луиш Вилар. Оказалось, это тупой, глупый, комичный, нелепый клоун. У него, похоже, сгорел мозг», – написала Катя Авейру в социальной сети.

«Откуда они взяли этого инвалида Вилара? Никогда его не видела. Кто этот урод?» – добавила Элма Авейру.

Роналду выступает на ЧМ-2022.

Игрок сейчас без клуба.

Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

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