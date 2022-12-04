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    Аленичев сравнил себя с Роналду

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев оценил игру полузащитника сборной Португалии Криштиану Роналду.

    – Что скажете об игре Криштиану?

    – Он уже не тот, несмотря на то, что хочет держаться на высоте. 37 лет – это возраст. Он не такой бомбардир, как пять-десять лет назад.

    – Как вы восприняли его разгромное интервью о тренере и владельцах «МЮ»?

    – Человек вправе высказывать свое мнение. Тем более такой человек, как Криштиану. Он никого не оскорбил, а высказал мнение о тренере и руководителях. Это говорит о том, что Роналду неравнодушен к команде.

    – Криштиану поступил, как вы в «Спартаке», где вы выступили против главного тренера Александра Старкова?

    – Наверное. У меня подсмотрел.

    • Роналду сейчас без клуба.
    • Игрок близок к трансферу в «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23655

      DOCTOR PENALTY 48 минут назад

      Роналду - это Роналду! И не надо его ни с кем сравнивать, таких больше нет.

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