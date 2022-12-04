Аленичев сравнил себя с Роналду

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев оценил игру полузащитника сборной Португалии Криштиану Роналду.

– Что скажете об игре Криштиану?

– Он уже не тот, несмотря на то, что хочет держаться на высоте. 37 лет – это возраст. Он не такой бомбардир, как пять-десять лет назад.

– Как вы восприняли его разгромное интервью о тренере и владельцах «МЮ»?

– Человек вправе высказывать свое мнение. Тем более такой человек, как Криштиану. Он никого не оскорбил, а высказал мнение о тренере и руководителях. Это говорит о том, что Роналду неравнодушен к команде.

– Криштиану поступил, как вы в «Спартаке», где вы выступили против главного тренера Александра Старкова?

– Наверное. У меня подсмотрел.

Роналду сейчас без клуба.

Игрок близок к трансферу в «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».

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