Аленичев сравнил себя с Роналду

Роналду - это Роналду! И не надо его ни с кем сравнивать, таких больше нет.
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев оценил игру полузащитника сборной Португалии Криштиану Роналду.
– Что скажете об игре Криштиану?
– Он уже не тот, несмотря на то, что хочет держаться на высоте. 37 лет – это возраст. Он не такой бомбардир, как пять-десять лет назад.
– Как вы восприняли его разгромное интервью о тренере и владельцах «МЮ»?
– Человек вправе высказывать свое мнение. Тем более такой человек, как Криштиану. Он никого не оскорбил, а высказал мнение о тренере и руководителях. Это говорит о том, что Роналду неравнодушен к команде.
– Криштиану поступил, как вы в «Спартаке», где вы выступили против главного тренера Александра Старкова?
– Наверное. У меня подсмотрел.
- Роналду сейчас без клуба.
- Игрок близок к трансферу в «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
- Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
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