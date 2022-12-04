Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить бразильский клуб. Он станет для них 12-м

Арабские владельцы «Манчестер Сити» намерены купить бразильский клуб «Баия». Сделку по приобретению 90 процентов акций планируется закрыть в следующем году, пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на ESPN.

В City Football Group уже входят следующие клубы: «Манчестер Сити», «Жирона», «Труа», «Ломмель» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Мельбурн Сити», «Мумбай Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Иокогама Маринос» (Япония) и «Палермо».

«Баия» в этом году вышла в высший бразильский дивизион.

Новый сезон Серии А стартует в следующем году.

City Football Group рассматривала вопрос захода на российский рынок.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира