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    Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить бразильский клуб. Он станет для них 12-м

    Арабские владельцы «Манчестер Сити» намерены купить бразильский клуб «Баия». Сделку по приобретению 90 процентов акций планируется закрыть в следующем году, пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на ESPN.

    В City Football Group уже входят следующие клубы: «Манчестер Сити», «Жирона», «Труа», «Ломмель» (Бельгия), «Нью-Йорк Сити» (США), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Мельбурн Сити», «Мумбай Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай), «Иокогама Маринос» (Япония) и «Палермо».

    • «Баия» в этом году вышла в высший бразильский дивизион.
    • Новый сезон Серии А стартует в следующем году.
    • City Football Group рассматривала вопрос захода на российский рынок.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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