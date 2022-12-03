Ребров: «Был уверен, что «Спартаку» в Кубке России выпадет именно «Локомотив»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров оценил исход жеребьевки первого раунда плей-офф Кубка России.

«Почему-то был уверен, что выпадет именно «Локо». Из всех вариантов менее всего хотелось тратить время на дорогу до Ростова.

В остальном, слабых команд в 1/4 Кубка не может быть», – написал Ребров.

Матчи состоятся в конце февраля.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

«Локомотив» располагается в зоне переходных игр.

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