Ребров: «Был уверен, что «Спартаку» в Кубке России выпадет именно «Локомотив»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров оценил исход жеребьевки первого раунда плей-офф Кубка России.
«Почему-то был уверен, что выпадет именно «Локо». Из всех вариантов менее всего хотелось тратить время на дорогу до Ростова.
В остальном, слабых команд в 1/4 Кубка не может быть», – написал Ребров.
- Матчи состоятся в конце февраля.
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- «Локомотив» располагается в зоне переходных игр.
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Источник: телеграм-канал Артема Реброва