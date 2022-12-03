2 футболиста сборной Бразилии больше не сыграют на ЧМ-2022

Сборная Бразилии не сможет рассчитывать на чемпионате мира на защитника Алекса Теллеса и нападающего Габриэля Жезуса.
Оба футболиста получили травмы правого колена и выбыли на длительный срок.
Жезус пропустит как минимум три недели, а Теллесу вовсе может потребоваться операция.
- Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Южной Кореей.
- В ходе турнира также получили повреждения бразильцы Неймар, Данило и Алекс Сандро.
- Еще у нескольких игроков были симптомы вирусной инфекции.
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Источник: Globo Esporte