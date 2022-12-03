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    2 футболиста сборной Бразилии больше не сыграют на ЧМ-2022

    Сборная Бразилии не сможет рассчитывать на чемпионате мира на защитника Алекса Теллеса и нападающего Габриэля Жезуса.

    Оба футболиста получили травмы правого колена и выбыли на длительный срок.

    Жезус пропустит как минимум три недели, а Теллесу вовсе может потребоваться операция.

    • Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Южной Кореей.
    • В ходе турнира также получили повреждения бразильцы Неймар, Данило и Алекс Сандро.
    • Еще у нескольких игроков были симптомы вирусной инфекции.

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    Источник: Globo Esporte

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