2 футболиста сборной Бразилии больше не сыграют на ЧМ-2022

Сборная Бразилии не сможет рассчитывать на чемпионате мира на защитника Алекса Теллеса и нападающего Габриэля Жезуса.

Оба футболиста получили травмы правого колена и выбыли на длительный срок.

Жезус пропустит как минимум три недели, а Теллесу вовсе может потребоваться операция.

Бразилия в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Южной Кореей.

В ходе турнира также получили повреждения бразильцы Неймар, Данило и Алекс Сандро.

Еще у нескольких игроков были симптомы вирусной инфекции.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира