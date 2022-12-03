Мостовой прокомментировал выход Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой дал комментарий по поводу выхода Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира.

В матче 3-го тура группового этапа Южная Корея обыграла Португалию (2:1).

В 1/8 финала сборная сыграет против Бразилии.

«На этом чемпионате мира все часто оставляют на последний тур, где происходит ламбада. После вчерашней победы Японии думал, что сегодня Южная Корея тоже может обыграть Португалию. Для корейцев это настоящая сказка. Южная Корея должна была еще Гану обыгрывать. Корейцы похожи на японцев.

Все равно молодцы, что пользуются своим шансом: причем не случайно, а по игре – своей запредельной дисциплиной и самоотдачей. Раньше им не хватало мастерства, но сейчас они выросли, играя в Европе. Я очень рад за корейцев», – сказал Мостовой.

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