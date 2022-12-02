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    Флик оценил уровень сборной Германии после вылета с ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался об уровне национальной команды после вылета с ЧМ-2022.

    «Уровень сборной? У нас есть футболисты, которые играют за топ-клубы. Но для будущего немецкого футбола также важно, чтобы в тренировочном процессе был немного другой подход.

    Мы годами говорим о «девятках», нападающих, которые нам нужны. О других позициях, о крайних защитниках. О многом.

    Что всегда отличало немецкий футбол? То, что мы всегда умели защищаться. Всe это – важные элементы, которые нам нужны уже на молодeжном уровне. Важны основы.

    Испания сегодня хоть и проиграла, но это команда, у которой есть всe, – они тактически хорошо обучены, у них отличное образование, они здорово обращаются с мячом. В следующие 10 лет чрезвычайно важно, чтобы мы предприняли правильные шаги», – цитирует Флика Kicker.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Новости сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Чемпионат»

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