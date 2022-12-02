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    Флик прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы после победы над Коста-Рикой (4:2), которая не помогла немцам выйти в плей-офф ЧМ-2022.

    – Вы зашли в раздевалку? Какие эмоции у команды?

    – Еще не говорил с ними, но заходил в раздевалку. Все разочарованы.

    – Что не сработало? Коста-Рика вела. В чем была проблема?

    – В первом тайме у нас было много моментов, но мы не смогли реализовать. Наши возможности остались в первом тайме.

    – Вы злы из-за гола Японии или результата с Коста-Рикой?

    Мне все равно на другие команды. Все зависит от нас. Посмотрите на матчи и количество голов.

    Уверен, что у нас были все возможности в первом тайме матча с Испанией. Надо было использовать и забивать – и все было бы по-другому.

    Можно было вести игру в правильном направлении, но мы не смогли. Сказал команде, что я расстроен. Да, мы разочарованы, но смогли вернуться в игру.

    Хаверц дал нам энергию и вернул нас в игру. Мы возвращаемся домой с победой.

    С Испанией мы играли хорошо, но нужно было довести все до автоматизма. Времени на это не было. Мы могли выиграть у Испании, превзойти их и забить сегодня больше.

    Это было бы идеально, но мы не смогли. Мы выполнили долг, потому что победили, но результат мог быть лучше.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3595

      Gek Dement 28 минут назад

      Есть мнение что если бы немцы меньше уделяли внимание радужным повязкам и больше подготовке к игре, то не вылетели бы...

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      Рейтинг: +11166

      "supermax" 41 минуту назад

      Карма

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