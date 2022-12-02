Флик прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы после победы над Коста-Рикой (4:2), которая не помогла немцам выйти в плей-офф ЧМ-2022.

– Вы зашли в раздевалку? Какие эмоции у команды?

– Еще не говорил с ними, но заходил в раздевалку. Все разочарованы.

– Что не сработало? Коста-Рика вела. В чем была проблема?

– В первом тайме у нас было много моментов, но мы не смогли реализовать. Наши возможности остались в первом тайме.

– Вы злы из-за гола Японии или результата с Коста-Рикой?

– Мне все равно на другие команды. Все зависит от нас. Посмотрите на матчи и количество голов.

Уверен, что у нас были все возможности в первом тайме матча с Испанией. Надо было использовать и забивать – и все было бы по-другому.

Можно было вести игру в правильном направлении, но мы не смогли. Сказал команде, что я расстроен. Да, мы разочарованы, но смогли вернуться в игру.

Хаверц дал нам энергию и вернул нас в игру. Мы возвращаемся домой с победой.

С Испанией мы играли хорошо, но нужно было довести все до автоматизма. Времени на это не было. Мы могли выиграть у Испании, превзойти их и забить сегодня больше.

Это было бы идеально, но мы не смогли. Мы выполнили долг, потому что победили, но результат мог быть лучше.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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