Роналду высказался о матче с Южной Кореей на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от игры против Южной Кореи в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место в группе. Для этой команды и для наших целей не существует границ.

Давайте сделаем больше! Вперед, Португалия!» – написал Роналду в соцсетях.

Португалия сыграет с Южной Кореей в пятницу в 18:00 мск.

Португальцы уже вышли в плей-офф ЧМ-2022, корейцы ведут борьбу за 2-е место в группе.

Роналду забил 1 гол в 2 матчах турнира. Его участие в ближайшей встрече под вопросом.

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