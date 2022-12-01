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    Роналду высказался о матче с Южной Кореей на ЧМ-2022

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от игры против Южной Кореи в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    «Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять первое место в группе. Для этой команды и для наших целей не существует границ.

    Давайте сделаем больше! Вперед, Португалия!» – написал Роналду в соцсетях.

    • Португалия сыграет с Южной Кореей в пятницу в 18:00 мск.
    • Португальцы уже вышли в плей-офф ЧМ-2022, корейцы ведут борьбу за 2-е место в группе.
    • Роналду забил 1 гол в 2 матчах турнира. Его участие в ближайшей встрече под вопросом.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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      SIRIUS 2002 6 минут назад

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