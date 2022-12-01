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    Где и во сколько смотреть матч Япония – Испания: 1 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Японии и Испании сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Японцы занимают второе место в группе E, имея на счету три очка. Испанцы лидируют, в их активе четыре набранных балла.

    Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вместимость которого составляет 45857 зрителей.

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