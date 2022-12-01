Сборные Японии и Испании сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Японцы занимают второе место в группе E, имея на счету три очка. Испанцы лидируют, в их активе четыре набранных балла.
Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вместимость которого составляет 45857 зрителей.
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- Встреча состоится в четверг, 1 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»