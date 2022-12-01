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    Флик ответил, покинет ли он сборную Германии в случае вылета с ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик собирается продолжить работу с командой вне зависимости от результатов на чемпионате мира.

    «Я со своей стороны могу подтвердить, что буду возглавлять сборную во время Евро-2024 в Германии.

    С нетерпением жду турнира. Я такой тренер, который вперед смотрит с оптимизмом. Вот почему у меня нет мыслей об отставке», – сказал Флик.

    • Германия набрала 1 очко в 2 турах ЧМ-2022.
    • Сегодня в 22:00 мск команда проведет решающий матч с Коста-Рикой.

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    Источник: Get German Football News

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