Флик ответил, покинет ли он сборную Германии в случае вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик собирается продолжить работу с командой вне зависимости от результатов на чемпионате мира.

«Я со своей стороны могу подтвердить, что буду возглавлять сборную во время Евро-2024 в Германии.

С нетерпением жду турнира. Я такой тренер, который вперед смотрит с оптимизмом. Вот почему у меня нет мыслей об отставке», – сказал Флик.

Германия набрала 1 очко в 2 турах ЧМ-2022.

Сегодня в 22:00 мск команда проведет решающий матч с Коста-Рикой.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира