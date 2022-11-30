Сборная Мексики в третьем туре чемпионата мира-2022 победила Саудовскую Аравию. Оба гола забиты во второй половине.
Обе команды остались без плей-офф. Туда из этой группы вышли Польша и Аргентины.
Команды встретились в официальном матче впервые с 1999 года.
ЧМ-2022. Группа С. 3-й тур
Саудовская Аравия – Мексика – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Мартин, 47; 0:2 – Чавес, 52; 1:2 – Аль-Давсари, 90+5.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Новости сборной Мексики по футболу на ЧМ-2022
Новости сборной Саудовской Аравии по футболу на ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Бомбардир.ру