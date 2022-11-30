Сборная Мексики в третьем туре чемпионата мира-2022 победила Саудовскую Аравию. Оба гола забиты во второй половине.

Обе команды остались без плей-офф. Туда из этой группы вышли Польша и Аргентины.

Команды встретились в официальном матче впервые с 1999 года.

ЧМ-2022. Группа С. 3-й тур

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Мартин, 47; 0:2 – Чавес, 52; 1:2 – Аль-Давсари, 90+5.

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