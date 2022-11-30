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    ЧМ-2022. Мексика переиграла Саудовскую Аравию (2:1), но осталась без плей-офф. Туда вышла Польша

    Сборная Мексики в третьем туре чемпионата мира-2022 победила Саудовскую Аравию. Оба гола забиты во второй половине.

    Обе команды остались без плей-офф. Туда из этой группы вышли Польша и Аргентины.

    Команды встретились в официальном матче впервые с 1999 года.

    ЧМ-2022. Группа С. 3-й тур

    Саудовская Аравия – Мексика – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Мартин, 47; 0:2 – Чавес, 52; 1:2 – Аль-Давсари, 90+5.

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    Новости сборной Мексики по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Саудовской Аравии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.11.2022 23:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1026

      ARSteven89 59 минут назад

      Мексика, увы, на таком турнире в футбол надо начинать играть раньше!
      Саудовская Аравия, спасибо за игру!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +27356

      JTherry 1 час назад

      не везет Мексике на ЧМ, хоть и не езди туда...(( поляки вышли на Францию, Мбаппе, давай, забей..!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8752

      GoLenaStop 1 час назад

      Уважение за игру в футбол - Саудовской Аравии!
      А, мексиканцы, вы не только сами обосрались, но и нагадили на пороге...
      Без комментариев.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7738

      Томик 1 час назад

      Сраные пшеки. Надеюсь Франция им полную авоську накидает, чтобы помнили лет тридцать, твари.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4662

      neveldomha 1 час назад

      Это полный отстой. Гуановая ляхия вышла из группы.

      5
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      Рейтинг: +6444

      Красногорск_Фан > neveldomha 1 час назад

      Ниче. Французы из них сделают котлету по польски

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