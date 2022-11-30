Роналду пропустил командную тренировку сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил командную тренировку. Он работал индивидуально в зале.
Как пишет источник, проблем со здоровьем у Роналду нет.
- 2 декабря Португалия проведет матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Южной Кореи.
- Португалия уже вышла в плей-офф.
- Роналду сейчас без клуба.
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Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022
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Источник: A Bola