Роналду пропустил командную тренировку сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустил командную тренировку. Он работал индивидуально в зале.

Как пишет источник, проблем со здоровьем у Роналду нет.

2 декабря Португалия проведет матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 против Южной Кореи.

Португалия уже вышла в плей-офф.

Роналду сейчас без клуба.

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Криштиану Роналду: новости об игроке на ЧМ-2022

Новости сборной Португалии на ЧМ-2022

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