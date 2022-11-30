ФИФА открыла дело против хорватской федерации. Фанаты Хорватии оскорбляли Боряна

В отношении хорватской федерации футбола открыто дисциплинарное производство. Причина – оскорбление хорватскими болельщиками вратаря сборной Канады Милана Боряна во время матча второго тура чемпионата мира-2022 (4:1).

Во время матча с Канадой хорватские болельщики вывесили баннер с надписью: «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян».

Семья этнического серба Боряна убежала из Книна, бывшей столицы Сербской Краины, когда хорватские войска захватили город в 1995 году.

Борян выступает за сербскую «Црвену Звезду».

Канада досрочно лишилась шансов на плей-офф ЧМ-2022.

Фото: телеграм-канал «Р-Спорт».

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Новости сборной Хорватии на ЧМ-2022

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