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    Главный тренер ХК СКА Ротенберг прокомментировал назначение брата в «Локомотив»

    Роман Ротенберг, главный тренер ХК СКА, высказался о назначении брата Бориса на пост директора департамента развития молодeжного футбола «Локомотива».

    «Боря с пяти лет в футболе. Он очень любит это дело, много отыграл. Думаю, он может многое передать молодым. Это серьезная работа, которая требует полной самоотдачи, круглосуточной погруженности в это дело. Думаю, что его опыт пригодится для развития молодых игроков. Желаю ему удачи!» – сказал Роман Ротенберг.

    • Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.
    • В его активе 17 матчей за 6 сезонов.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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