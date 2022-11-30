Главный тренер ХК СКА Ротенберг прокомментировал назначение брата в «Локомотив»

Роман Ротенберг, главный тренер ХК СКА, высказался о назначении брата Бориса на пост директора департамента развития молодeжного футбола «Локомотива».

«Боря с пяти лет в футболе. Он очень любит это дело, много отыграл. Думаю, он может многое передать молодым. Это серьезная работа, которая требует полной самоотдачи, круглосуточной погруженности в это дело. Думаю, что его опыт пригодится для развития молодых игроков. Желаю ему удачи!» – сказал Роман Ротенберг.

Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.

В его активе 17 матчей за 6 сезонов.

«Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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