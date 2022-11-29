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    Эмерсон: «ЧМ в России был однозначно лучше. В Катаре обсуждается политика, а не спорт»

    Защитник «Урала» Эмерсон высказался о чемпионате мира-2022 в Катаре.

    — Какой чемпионат мира вам нравится больше — в России или Катаре?

    — Этот мундиаль только начался. Если говорить про то, как он начался, ЧМ в России был однозначно лучше. В Катаре обсуждается политика, а не спорт — это мешает. Стало больше политических подоплек, нежели спорта и праздника футбола.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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