Эмерсон: «ЧМ в России был однозначно лучше. В Катаре обсуждается политика, а не спорт»

Защитник «Урала» Эмерсон высказался о чемпионате мира-2022 в Катаре.

– Какой чемпионат мира вам нравится больше – в России или Катаре?

– Этот мундиаль только начался. Если говорить про то, как он начался, ЧМ в России был однозначно лучше. В Катаре обсуждается политика, а не спорт – это мешает. Стало больше политических подоплек, нежели спорта и праздника футбола.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Впервые турнир проходит на Ближнем Востоке.

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