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    Агуэро ответил на оскорбления боксера Альвареса из-за поддержки Месси

    Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро ответил на оскорбления мексиканского боксера Сауля Альвареса.

    Ранее боксер назвал Агуэро «ублюдком» из-за поддержки Лионеля Месси.

    • Мексиканец угрожал футболисту «ПСЖ»: «Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!».
    • Агуэро ответил: «После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные».

    «Я восхищался вами, мистер Канело. Но то, что вы сказали о Месси, стало ударом ниже пояса.

    Вы лучше других знаете, что это несправедливо. За такое дисквалифицируют», – написал Агуэро в соцсетях.

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    Источник: Бомбардир.ру

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