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    Гендиректор «Спартака»: «Драка – это хорошо для футболистов»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал драку команды с «Зенитом» в матче Кубка России.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    – Что скажете по драке?

    – Меня инцидент порадовал с точки зрения эмоций. Обе команды проявили их. В целом это хорошо для футболистов.

    – Когда будет второй раунд?

    – А где у нас «Зенит»? Мы с ним сможем встретиться только в финале. В чемпионате боремся дальше.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10891

      alp 11 минут назад

      идиот..

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      Рейтинг: +1751

      gor77 19 минут назад

      Можете что угодно писать, но сначала включите свою голову!!!!
      Если честно, то задолбали все эти "размусолевания с дракой".(((((
      По-настоящему виноваты именно руководители клубов, и там и там.(((((((((((((((((
      Это ""псевдо противостояние двух столиц" искусственное, которые именно "владельцы" клубов и сделали, читай "придумали".((((((((((((((((((((
      Я уже не пишу о том, что практически все отечественные "футболисты" хреначат матом на весь стадион, а в телеке даже крупным планом "с удовольствием" показывают, называя весь этот ужас - "эмоции".((((((((((( Вот и дождались такого "финала".
      ... ((((((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +18231

      Cleaner 24 минуты назад

      Стыдно за Гендиректора Спартака, стыдно за ВЕСЬ Спартак. Снять команду с нынешнего Кубка России будет ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫМ РЕШЕНИЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +10916

      R_a_i_n > Cleaner 22 минуты назад

      Выпороть тебя тоже ниче так решение!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +18231

      Cleaner > R_a_i_n 15 минут назад

      Опять в сторону от разговора уходите. Тут речь о позорном поведении игроков Спартака на поле. Об их постоянных провокациях, грубости и хамстве в игре. И это непозволительное поведение приведет к последствиям, нравится ВАМ это или нет.(

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      Рейтинг: +3427

      anatolich72 > Cleaner 8 минут назад

      А че Спартак один снимать, по твоим рассуждениям в зените терпилы одни их мутузят, а они тащатся.

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      Рейтинг: +3362

      acor94 59 минут назад

      Почему это в финале. Спартак может оступиться и вылететь в нижнюю сетку уже в 1/4, кто забивать то будет?

      Вот там с нами и встретитесь)

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      Рейтинг: +27256

      JTherry > acor94 27 минут назад

      Абаскаль уже привык играть с теми, кто есть в составе, к тому же весной вернутся Бальде и Мозес, да и Мелешин неплохо вписался в нападении...) ты лучше подумай, кто забивать будет в зените и с кем будет играть Семак на Пути регионов, там и Ахмат ваш "вечный неугомонный" *барь играет, однако... может, и не суждено будет встретиться...)

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      Рейтинг: +10916

      R_a_i_n > acor94 23 минуты назад

      Бальде, Мозес, Промес потенциально мощная группа.

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      Рейтинг: +18231

      Cleaner > acor94 22 минуты назад

      Не будет у Спартака весны в Кубке России. Потому как команду ВЫКИНУТ из этого Кубка по причине НЕВМЕНЯЕМОСТИ игроков и руководства клуба!...(((

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