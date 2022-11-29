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  • Гендиректор «Спартака»: «Драка – это хорошо для футболистов»

Гендиректор «Спартака»: «Драка – это хорошо для футболистов»

29 ноября 2022, 09:59
14

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал драку команды с «Зенитом» в матче Кубка России.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

– Что скажете по драке?

– Меня инцидент порадовал с точки зрения эмоций. Обе команды проявили их. В целом это хорошо для футболистов.

– Когда будет второй раунд?

– А где у нас «Зенит»? Мы с ним сможем встретиться только в финале. В чемпионате боремся дальше.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Зенит Мележиков Евгений
Комментарии (14)
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acor94
1669705842
Почему это в финале. Спартак может оступиться и вылететь в нижнюю сетку уже в 1/4, кто забивать то будет? Вот там с нами и встретитесь)
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gor77
1669708238
Можете что угодно писать, но сначала включите свою голову!!!! Если честно, то задолбали все эти "размусолевания с дракой".((((( По-настоящему виноваты именно руководители клубов, и там и там.((((((((((((((((( Это ""псевдо противостояние двух столиц" искусственное, которые именно "владельцы" клубов и сделали, читай "придумали".(((((((((((((((((((( Я уже не пишу о том, что практически все отечественные "футболисты" хреначат матом на весь стадион, а в телеке даже крупным планом "с удовольствием" показывают, называя весь этот ужас - "эмоции".((((((((((( Вот и дождались такого "финала". ... ((((((((((((((((((((((((((((((((
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alp
1669708721
идиот..
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вальтер79
1669709870
да уж а мы удивляемся что кб это трендец полный если ген дир до....** рыба гниет с головы
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GermanVo
1669710196
Полностью поддерживаю. За два дня уже прочитал сотни комментов и высказываний разного рода деятелей. Что стало с мужиками? Все превратились в тряпичных кукол. Ну подрались футболисты и что??? По мне так это наоборот показатель высокой принципиальности, эмоциональной составляющей матча. Ничего страшного не произошло, никого не покалечили и не убили. А когда читаешь комменты, такое ощущение, что где-то на женском форуме сидишь. Какие-то все ранимые сопли. Противно.
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neim
1669716822
Какой ген. директор, такие футболисты и болельщики. Невменяемый и невменяемые. Вся игра и поведение команды построены на скандалах, провокациях, толчках, падениях, интригах, расследованиях КДК и реакциях арбитров под давлением игроков, тренерского штаба и руководства клуба. .
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paracetamol
1669760014
Вот так в свинарнике фулиганов и воспитывают!
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