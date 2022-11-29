Гендиректор «Спартака»: «Драка – это хорошо для футболистов»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал драку команды с «Зенитом» в матче Кубка России.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

– Что скажете по драке?

– Меня инцидент порадовал с точки зрения эмоций. Обе команды проявили их. В целом это хорошо для футболистов.

– Когда будет второй раунд?

– А где у нас «Зенит»? Мы с ним сможем встретиться только в финале. В чемпионате боремся дальше.

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