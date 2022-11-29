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    Экс-игрок «Зенита»: «Наглость у «спартачей» была запредельная, Промес – главный провокатор. До драки довел Москалев»

    Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0; 4:2 по пенальти).

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    — Я на стадионе игру смотрел. Сидели, разговаривали с приятелем. Я еще в первом тайме сказал: все это плохо закончится. Это вина арбитра Москалева, он все спровоцировал.

    Уже в начале матча надо было показать три-четыре карточки, потому что наглость у «спартачей» была запредельная. Промес — главный провокатор, Зобнин — такой же. А судья их все уговаривал, уговаривал. Игра была никакая, играли две «мертвые» команды, зато в конце хоть повеселились.

    — Многие считают, что до драки довел именно Москалев.

    — Так это очевидно. Шли грязные подкаты, захваты, а он все ходил и что-то им рассказывал. Пытался в угол кого-то поставить, как в детском саду.

    Я бы, честно говоря, снял все красные карточки с игроков, а судью этого отправил в детско-юношеский футбол. Пусть там ходит и рассказывает. Зачем воспитывать профессиональных футболистов? Пародию на футбол устроил.

    — То есть, команды играли плохо, а судья судил еще хуже?

    — Точно так. И вины на нем больше в том, что произошло.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +105

      Рыло свина 2 минуты назад

      сулья отработал заказ, было ему заплачено за такую работу!

      0
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      Рейтинг: +4788

      ААМ 31 минуту назад

      Согласен с Чухловым. Только Москалёва и к детям подпускать нельзя.

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