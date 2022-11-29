Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-игрок «Зенита»: «Наглость у «спартачей» была запредельная, Промес – главный провокатор. До драки довел Москалев»

Экс-игрок «Зенита»: «Наглость у «спартачей» была запредельная, Промес – главный провокатор. До драки довел Москалев»

29 ноября 2022, 09:01
25

Бывший игрок «Зенита» Борис Чухлов прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0; 4:2 по пенальти).

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

— Я на стадионе игру смотрел. Сидели, разговаривали с приятелем. Я еще в первом тайме сказал: все это плохо закончится. Это вина арбитра Москалева, он все спровоцировал.

Уже в начале матча надо было показать три-четыре карточки, потому что наглость у «спартачей» была запредельная. Промес — главный провокатор, Зобнин — такой же. А судья их все уговаривал, уговаривал. Игра была никакая, играли две «мертвые» команды, зато в конце хоть повеселились.

— Многие считают, что до драки довел именно Москалев.

— Так это очевидно. Шли грязные подкаты, захваты, а он все ходил и что-то им рассказывал. Пытался в угол кого-то поставить, как в детском саду.

Я бы, честно говоря, снял все красные карточки с игроков, а судью этого отправил в детско-юношеский футбол. Пусть там ходит и рассказывает. Зачем воспитывать профессиональных футболистов? Пародию на футбол устроил.

— То есть, команды играли плохо, а судья судил еще хуже?

— Точно так. И вины на нем больше в том, что произошло.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Игнатов: «Внутри «Спартака» решили, что не будем ничего комментировать по драке с «Зенитом»
Быстров отреагировал на решение КДК о дисквалификации футболистов «Зенита» и «Спартака» 3
Аршавин прокомментировал драку между игроками «Зенита» и «Спартака» 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Спартак Зенит Промес Квинси Москалев Владимир
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ААМ
1669702011
Согласен с Чухловым. Только Москалёва и к детям подпускать нельзя.
Ответить
piligrim1986
1669704691
ну конечно же, а барриос он прям плюшевый. чухлов, посмотри видео и лицо бариоса, когда тот с агрессией отмахивался от николсона, про родригао вообще молчу, чмошник, ногой втихую бил, пока шамара держали.
Ответить
JTherry
1669705021
"Я бы, честно говоря, снял все красные карточки с игроков..." ..."подкат" по снятию красных карточек засчитан...) теперь мнение Гены Орлова о КК..? а чего все так всполошились-то..? в цветах бом.жей нет же черного, так и поиграйте без "угольков", покажите, на что способен Сельдереич в играх на Кубок с молодежью...) болельщикам будет очень интересно посмотреть на его skills...
Ответить
"supermax"
1669705602
Не в порядке получается нервишки то у игроков зенита раз их так легко спровоцировать
Ответить
anatolich72
1669709098
Распустили бразильцев, вот где корень бед. Отвратительно судят во всем чемпионате.
Ответить
вальтер79
1669710076
молодец Боря все по делу сказал
Ответить
NewLife
1669710769
С ушами оторвал я бриллианты, а судья сказал мне: просто хулиган ты. (Вили Токарев) Это он про Москалева - коммент с того света. Удар ногой в колено, отмашка локтем в челюсть, толчки руками в спину, удар шипами в лодыжку - это б...жатские шалости, на который Москаль просто не обращал внимания, а питерская петушарня его поддержала обвиняя Спартак в провокациях.
Ответить
ziborock
1669716257
Весь Питер заныл после того как по щам получили!
Ответить
Каратель помойников
1669733257
да смотрю газпрём набрал набрал целую свору неадекватов, просто тупых ,откровенно опущенных и каждый,независиио от тупости твердит одно и тоже....не могут чмошник,дебил и проститутка думать одинаково!
Ответить
nik55
1669737276
ты еще скажи что бо-жей вообще на поле не было во время драки
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
09:37
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
4
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
1
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
«Пидарасы!»: Слуцкий – после второго увольнения за месяц
01:16
16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
3
Все новости
Все новости
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
Вчера, 13:12
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
Вчера, 10:03
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
Вчера, 00:29
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
10
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
«Мы в порядке»: Кармо из ЦСКА – после поражения от «Ростова»
2 сентября
4
Где смотреть матч «Динамо» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 3 сентября 2026
2 сентября
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
1 сентября
16
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
1 сентября
40
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+