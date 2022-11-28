Романцев: «Сегодняшний «Спартак» ни в чем не уступает «Зениту»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев после кубкового матча с «Зенитом» заявил, что уровень двух команд сопоставим на сегодняшний день.

«Я не увидел, в чем бы «Зенит» превосходил «Спартак». Что касается спора за чемпионство, то шесть очков разрыва – это, конечно, убойная фора.

И здесь нам может сыграть на руку спад «Зенита», от которого никто не застрахован. Но при этом ни в коем случае нельзя самим терять очки.

Быть может, я выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре сегодняшний «Спартак» не уступает «Зениту», – сказал Романцев.

«Зенит» победил «Спартак» в Кубке России только по пенальти.

Команды провели последний матч перед зимней паузой.

Возобновление сезона будет в марте.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию