Романцев: «Сегодняшний «Спартак» ни в чем не уступает «Зениту»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев после кубкового матча с «Зенитом» заявил, что уровень двух команд сопоставим на сегодняшний день.
«Я не увидел, в чем бы «Зенит» превосходил «Спартак». Что касается спора за чемпионство, то шесть очков разрыва – это, конечно, убойная фора.
И здесь нам может сыграть на руку спад «Зенита», от которого никто не застрахован. Но при этом ни в коем случае нельзя самим терять очки.
Быть может, я выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре сегодняшний «Спартак» не уступает «Зениту», – сказал Романцев.
- «Зенит» победил «Спартак» в Кубке России только по пенальти.
- Команды провели последний матч перед зимней паузой.
- Возобновление сезона будет в марте.
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Источник: «Спорт-Экспресс»