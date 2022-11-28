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  • Романцев: «Сегодняшний «Спартак» ни в чем не уступает «Зениту»

Романцев: «Сегодняшний «Спартак» ни в чем не уступает «Зениту»

28 ноября 2022, 21:40
14

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев после кубкового матча с «Зенитом» заявил, что уровень двух команд сопоставим на сегодняшний день.

«Я не увидел, в чем бы «Зенит» превосходил «Спартак». Что касается спора за чемпионство, то шесть очков разрыва – это, конечно, убойная фора.

И здесь нам может сыграть на руку спад «Зенита», от которого никто не застрахован. Но при этом ни в коем случае нельзя самим терять очки.

Быть может, я выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре сегодняшний «Спартак» не уступает «Зениту», – сказал Романцев.

  • «Зенит» победил «Спартак» в Кубке России только по пенальти.
  • Команды провели последний матч перед зимней паузой.
  • Возобновление сезона будет в марте.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Романцев Олег
Комментарии (14)
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neveldomha
1669661878
Не смешите
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Plyash
1669661886
Не лукавь,уважаемый Олег Иванович,Спартак уступает Зениту по количеству легионеров...
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portero
1669662082
Наконец-то с тренером угадали, а игроки ничем не хуже чем в Зените... В Зените Сантос и Барриос стабильны, Вендел часто хорошо играет. За что хвалят Малкома и Клавудиньо не понимаю, очень редко играют на команду, с остальными ещё хуже...
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alp
1669663013
Зенит забито 47, пропущено 7 Спартак забито 40, пропущено 18 Зенит после 17 игр на 1-м месте с 42 очками Спартак после 17 игр на 2 месте с 36 очками то есть, Спартак на сегодняшний день уступает Зениту во всем.
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Бриг
1669667190
6 очков - ничто, а уступает, не уступает - решится на поле боя. Весна - это уже практически другой сезон, там все может быть.
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salipeaf
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zigbert
1669707629
Сейчас главная задача для Спартака успешно подготовиться в весенней части чемпионата. Догнать Зенит Спартак может только в том случае если сам прибавит по игре. Хорошо если будут удачные приобретения в команде а травмированные игроки полностью восстановятся.
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