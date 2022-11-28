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    Романцев: «Сегодняшний «Спартак» ни в чем не уступает «Зениту»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев после кубкового матча с «Зенитом» заявил, что уровень двух команд сопоставим на сегодняшний день.

    «Я не увидел, в чем бы «Зенит» превосходил «Спартак». Что касается спора за чемпионство, то шесть очков разрыва – это, конечно, убойная фора.

    И здесь нам может сыграть на руку спад «Зенита», от которого никто не застрахован. Но при этом ни в коем случае нельзя самим терять очки.

    Быть может, я выскажусь как заинтересованное лицо, но считаю, что ни по составу, ни по игре сегодняшний «Спартак» не уступает «Зениту», – сказал Романцев.

    • «Зенит» победил «Спартак» в Кубке России только по пенальти.
    • Команды провели последний матч перед зимней паузой.
    • Возобновление сезона будет в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10882

      alp 27 минут назад

      Зенит забито 47, пропущено 7
      Спартак забито 40, пропущено 18
      Зенит после 17 игр на 1-м месте с 42 очками
      Спартак после 17 игр на 2 месте с 36 очками

      то есть, Спартак на сегодняшний день уступает Зениту во всем.

      0
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      Рейтинг: +748

      Suvorov51 33 минуты назад

      Уступает, на Спартак не работают судьи как на помойку

      2
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      Рейтинг: +10882

      alp > Suvorov51 26 минут назад

      даже федотов указал таким чудакам как ты, в чью пользу судьи ошибаются чаще. а тебе хоть сикай в глаза, вам все божья роса

      0
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      Рейтинг: +748

      Suvorov51 > alp 12 минут назад

      А вы не сикайте в глазки, и будет хорошо, Орлов-Флюгер говорит, что помойка сильнее всех в гейропе так мне и его слова слушать

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      Рейтинг: +4265

      Zubo > Suvorov51 10 минут назад

      Хавальник закрой, сам ты помойка , судьи помогают только вам , это всем известно давно... да и не я один это говорю

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      Рейтинг: +4265

      Zubo > Suvorov51 8 минут назад

      не напрягай свой мозжечок . это тяжело для тебя , ты только палцем можешь тыкать .,..

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      Рейтинг: +4265

      Zubo > Suvorov51 7 минут назад

      Сколько вытренеров поменяли ? 9 ? 11 ? так кто помойка ?

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      Рейтинг: +66578

      portero 43 минуты назад

      Наконец-то с тренером угадали, а игроки ничем не хуже чем в Зените...
      В Зените Сантос и Барриос стабильны, Вендел часто хорошо играет. За что хвалят Малкома и Клавудиньо не понимаю, очень редко играют на команду, с остальными ещё хуже...

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      Рейтинг: +14056

      playsh 46 минут назад

      Не лукавь,уважаемый Олег Иванович,Спартак уступает Зениту по количеству легионеров...

      0
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      Рейтинг: +4654

      neveldomha 46 минут назад

      Не смешите

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