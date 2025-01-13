Хавбек «Пари НН» рассказал о работе с Романцевым

Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев рассказал об участии в работе с клубом бывшего главногго тренера «Спартака» и сборной России Олега Романцева.

– «Пари НН» недавно продлил контракт с Олегом Романцевым до конца 2025 года. Как он участвует в жизни команды?

– Когда он только приехал, а команду тренировал Юран, встречи с ним были. Знаю, что он смотрит за нашими матчами, следит. Здорово, что в клубе есть такой человек. Он помогает нам своим опытом.

– Когда были с ним встречи, о чем шла речь: он мотивирует ребят или, может, задавали ему вопросы?

– Когда была первая встреча, у команды были неважные результаты. Он подсказал нам что-то, подбодрил и ребят, и тренерский штаб. Конечно, таких людей слушаешь внимательно и черпаешь у них что-то. Но лично я с ним не общался. У нас было общее собрание.

– Если бы была возможность задать ему вопрос, о чем бы спросили Романцева?

– Мне было бы интересно узнать у него, какой был характер у его футболистов, которые потом стали тренерами. Имею в виду тех наставников, с которыми я пересекался: Ананко, Юрана.

– Для вас Романцев – это глыба?

– Конечно. Это величина для всего нашего футбола. Сто процентов. Я смотрел матчи «Спартака» под его руководством. Но не в детстве, когда я был еще достаточно маленьким, а позже. Старые матчи тоже показывают. Потом смотрел сериал о «Спартаке».

Но сейчас уже футбол сильно поменялся с тех пор, это видно. Идет большой акцент на физику. В каждой линии футболисты должны как обороняться, так и атаковать. Но «Спартак» того времени был одним из лучших клубов Европы да и мира.

– Многие сравнивают тот «Спартак» и нынешний «Зенит». Для вас это клубы одного порядка?

– Сложно сказать, потому что я могу сравнивать только трофеи. В силу возраста не так следил за «Спартаком» времен Романцева. А у «Зенита» я смотрю каждый матч в РПЛ. Клуб сейчас доминирует. Но я надеюсь, что в нынешнем чемпионате мой родной «Краснодар» выиграет золотые медали.