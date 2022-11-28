Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин назвал критерии выбора состава для сборной России

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как подбирает состав национальной команды в нынешних условиях.

    «Сейчас состав и замены приходится подбирать, исходя не из результата, а из состояния футболистов.

    Например, Антону Миранчуку крайне противопоказано искусственное поле, поэтому он сыграл только тайм с Таджикистаном.

    Были повреждения у других игроков, которых мы не использовали. Те же замены Караваева и Джикии спустя час связаны с тем, что они неделю восстанавливались после повреждений, которые получили в клубах.

    Нам было важно сохранить футболистов здоровыми в конце сезона. Чтобы потом от клубов, я сейчас не про «Ростов», не было претензий к сборной, зачем нужны были эти якобы ненужные товарищеские матчи», – объяснил Карпин.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Карпин подтвердил, что в сборной России вычислили человека, «сливавшего» информацию
    Губерниев: «Я Карпину всецело доверяю. Отношусь к нему с нескрываемым уважением» 2
    Карпин ответил на критику Губерниева 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11