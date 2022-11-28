Карпин назвал критерии выбора состава для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как подбирает состав национальной команды в нынешних условиях.

«Сейчас состав и замены приходится подбирать, исходя не из результата, а из состояния футболистов.

Например, Антону Миранчуку крайне противопоказано искусственное поле, поэтому он сыграл только тайм с Таджикистаном.

Были повреждения у других игроков, которых мы не использовали. Те же замены Караваева и Джикии спустя час связаны с тем, что они неделю восстанавливались после повреждений, которые получили в клубах.

Нам было важно сохранить футболистов здоровыми в конце сезона. Чтобы потом от клубов, я сейчас не про «Ростов», не было претензий к сборной, зачем нужны были эти якобы ненужные товарищеские матчи», – объяснил Карпин.

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