«Фиг с ними. С третьим местом их». Зарема – о радости Миллера после победы «Зенита» над «Спартаком» в Кубке

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала реакцию председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера на победу «Зенита» в кубковом матче с москвичами.
– Алексей Миллер искренне рад победе в серии пенальти, которая ничего не решала...
– Фиг с ними. С третьим местом их.
- Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
- В серии пенальти победили петербуржцы – 4:2.
- «Зенит» финишировал на 3-м месте в кубковой группе и продолжит выступление в Пути регионов.
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Источник: «РБ Спорт»