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    «Фиг с ними. С третьим местом их». Зарема – о радости Миллера после победы «Зенита» над «Спартаком» в Кубке

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала реакцию председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера на победу «Зенита» в кубковом матче с москвичами.

    – Алексей Миллер искренне рад победе в серии пенальти, которая ничего не решала...

    – Фиг с ними. С третьим местом их.

    • Основное время матча завершилось нулевой ничьей.
    • В серии пенальти победили петербуржцы – 4:2.
    • «Зенит» финишировал на 3-м месте в кубковой группе и продолжит выступление в Пути регионов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1264

      Эном айс 4 минуты назад

      Климакс опередил сознание...

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      Рейтинг: +3347

      acor94 34 минуты назад

      Кто задаёт такие провокационные вопросы???

      Я ждал серии пенальти, потому что был уверен, что зенит не забьёт 4 мяча, и очень радовался когда вживую видел как Иван тащит мячи.

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