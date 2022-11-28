«Фиг с ними. С третьим местом их». Зарема – о радости Миллера после победы «Зенита» над «Спартаком» в Кубке

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала реакцию председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера на победу «Зенита» в кубковом матче с москвичами.

– Алексей Миллер искренне рад победе в серии пенальти, которая ничего не решала...

– Фиг с ними. С третьим местом их.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей.

В серии пенальти победили петербуржцы – 4:2.

«Зенит» финишировал на 3-м месте в кубковой группе и продолжит выступление в Пути регионов.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию