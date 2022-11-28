Гендиректор «Зенита» Медведев: «Московские СМИ пытаются расшатать нашу команду, но это им не удастся»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о премиальных для команды за победу над «Спартаком» в 6-м туре Кубка России.

– Как относиться к информации, что игрокам «Зенита» перед этой игрой были объявлены повышенные премиальные?

– Это полная ерунда. У нас никаких премиальных за матчи на групповом этапе Кубка вообще не предусмотрено. У нас есть премиальные только за победу в Кубке.

Это провокативный вброс, которыми, к сожалению, московские СМИ раз за разом пытаются расшатать нашу команду, но это им не удастся.

«Зенит» победил «Спартак» только в серии пенальти.

Петербуржцы финишировали на 3-м месте в кубковой группе и продолжат выступление в Пути регионов.

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