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    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Московские СМИ пытаются расшатать нашу команду, но это им не удастся»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о премиальных для команды за победу над «Спартаком» в 6-м туре Кубка России.

    – Как относиться к информации, что игрокам «Зенита» перед этой игрой были объявлены повышенные премиальные?

    – Это полная ерунда. У нас никаких премиальных за матчи на групповом этапе Кубка вообще не предусмотрено. У нас есть премиальные только за победу в Кубке.

    Это провокативный вброс, которыми, к сожалению, московские СМИ раз за разом пытаются расшатать нашу команду, но это им не удастся.

    • «Зенит» победил «Спартак» только в серии пенальти.
    • Петербуржцы финишировали на 3-м месте в кубковой группе и продолжат выступление в Пути регионов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +431

      gennadiy 11 минут назад

      ага,сми во всём виноваты как всегда.Не позорьте такой город ...

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      Рейтинг: +1588

      jek718875 24 минуты назад

      Соболь из тюряги освободится, вас не расшатает, а ушатает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3337

      acor94 32 минуты назад

      Не хотел бы я работать на такой работе, где нет премиальных за хорошо проделанную работу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3998

      Питерский князь 1 час назад

      Все мясные подо мной, рот помойте, подмойтесь, пора на работу!
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3372

      anatolich72 > Питерский князь 43 минуты назад

      Уважаемый, не позорьте себя и свой город.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27207

      JTherry > anatolich72 13 минут назад

      город, в котором губернатора уличают в коррупции, не город - а помойка...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16432

      афоня72 1 час назад

      Петербуржцы финишировали на 3-м месте в кубковой группе и продолжат выступление в Пути регионов.
      ГУЛИВЕР -среди лилипутов.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6787

      mamba9090909 > афоня72 30 минут назад

      И победив лилипутов, как ты их называешь, среди которых и Ахмат, и Торпедо, и Урал, и Пари НН, Зенит в финале может снова встретиться со Спартаком.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10880

      R_a_i_n 1 час назад

      Ммммм, еще Зарему давай припишем!

      0
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      Рейтинг: +3372

      anatolich72 1 час назад

      Пошла атака админресурса, ну не смогли, что теперь ныть.

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      Ответить
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      Рейтинг: +798

      г.Онега 1 час назад

      50рублей то могли подкинуть премиальных))

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