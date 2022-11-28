Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Губерниев: «Я Карпину всецело доверяю. Отношусь к нему с нескрываемым уважением»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина в свой адрес.

    «Это ответ тренера, который знает, что делает. Мы понимаем, если бы вышли сильнейшие, то исход был бы другим. Валерий Георгиевич, к которому я отношусь с нескрываемым уважением, переживает за команду, страну и своих футболистов.

    Думаю, он понимает, что результат не самый удовлетворительный. Однако здорово, что тренер объясняет и анализирует. Несмотря на отстранение от международных соревнований, построение команды идет. В этой ситуации я Карпину всецело доверяю, что не отменяет нашего огорчения и самого Карпина по результатам прошедших матчей с Узбекистаном и Таджикистаном», – сказал Губерниев.

    Получи 2000 рублей бесплатно и делай ставки на ЧМ-2022

    Новости по теме
    Карпин ответил на критику Губерниева
    «Пусть и дальше дерутся»: Губерниев прокомментировал массовую драку игроков «Зенита» и «Спартака»
    «Это подарок болельщикам!». Губерниев одобрил 24 минуты добавленного времени к матчу ЧМ-2022 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 02:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11