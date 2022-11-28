Губерниев: «Я Карпину всецело доверяю. Отношусь к нему с нескрываемым уважением»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина в свой адрес.

«Это ответ тренера, который знает, что делает. Мы понимаем, если бы вышли сильнейшие, то исход был бы другим. Валерий Георгиевич, к которому я отношусь с нескрываемым уважением, переживает за команду, страну и своих футболистов.

Думаю, он понимает, что результат не самый удовлетворительный. Однако здорово, что тренер объясняет и анализирует. Несмотря на отстранение от международных соревнований, построение команды идет. В этой ситуации я Карпину всецело доверяю, что не отменяет нашего огорчения и самого Карпина по результатам прошедших матчей с Узбекистаном и Таджикистаном», – сказал Губерниев.

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