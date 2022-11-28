Карпин ответил на критику Губерниева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на претензии Дмитрия Губерниева.

Комментатор «Матч ТВ» после ничьих российской команды с Узбекистаном и Таджикистаном сказал: «Надеюсь, некоторые пассажиры больше не выйдут в футболках с надписью «Россия».

«Если нужно было доставить эмоции Губерниеву, то вызвали бы других футболистов. Пригласили бы только лучших, поставили бы основной состав и, возможно, выиграли бы 3:0 у Таджикистана. Дима был бы счастлив, а у нас куча травм. Ну здорово, чего», – сказал Карпин.

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