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    Губерниев: «Надеюсь, некоторые пассажиры больше не выйдут в футболках с надписью «Россия»

    Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

    Россия второй раз сыграла вничью 0:0. Ранее сборная не смогла победить Таджикистан.

    «Тоска тоской погоняет. Карпин очень сдержанно говорил о том, что не хватало фантазии. В обороне сыграли неплохо. Спасибо, что не пропустили. Но в целом нет самоотдачи.

    Думаю, что некоторые игроки – пассажиры в этой команде. Будем надеяться, они больше не будут выходить в футболках с надписью «Россия», потому что им неинтересно, никакой мотивации нет.

    Но мотивацию, с одной стороны придумать сложно. С другой, видят люди, видит тренер, но не до всех это доходит. Поэтому Карпин сделал все правильно, проверил по максимуму кандидатов. Но люди из рубрики пассажиры пусть возвращаются в клубы, чтобы больше мы их в команде не видели. По крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      Стоп всем 24 минуты назад

      Но мотивацию, с одной стороны придумать сложно.======Губерниев дятел...Это тебе не Z концерты вести....А чо, добровольцем на фронт ? Покажи мотиваюю *****.

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      Рейтинг: +640

      111Hunter111 > Стоп всем 1 минуту назад

      сам наверное из блиндажа строчишь?

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