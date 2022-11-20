Губерниев: «Надеюсь, некоторые пассажиры больше не выйдут в футболках с надписью «Россия»

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев остался недоволен игрой сборной России в товарищеском матче с Узбекистаном (0:0).

Россия второй раз сыграла вничью 0:0. Ранее сборная не смогла победить Таджикистан.

«Тоска тоской погоняет. Карпин очень сдержанно говорил о том, что не хватало фантазии. В обороне сыграли неплохо. Спасибо, что не пропустили. Но в целом нет самоотдачи.

Думаю, что некоторые игроки – пассажиры в этой команде. Будем надеяться, они больше не будут выходить в футболках с надписью «Россия», потому что им неинтересно, никакой мотивации нет.

Но мотивацию, с одной стороны придумать сложно. С другой, видят люди, видит тренер, но не до всех это доходит. Поэтому Карпин сделал все правильно, проверил по максимуму кандидатов. Но люди из рубрики пассажиры пусть возвращаются в клубы, чтобы больше мы их в команде не видели. По крайней мере, в ближайшее время», – сказал Губерниев.

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