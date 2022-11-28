Орлов – о Соболеве: «Чистой воды хулиганство. Его должны наказать по-особому»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о драке между футболистами «Зенита» и «Спартака» в Кубке России.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

– Москалев слишком поздно начал показывать карточки. По факту – не упредил драку... Он – главный виновник конфликта на футбольном поле. Какой-то лояльный рефери. Не впечатлил... Где авторитет? Москалева никто не слушал... Я же сидел на матче, видел все своими глазами.

– Что вы видели?

– Промес по своей натуре провокатор, задира. Ну вот такой он по духу. У них все время возникали какие-то стычки с Барриосом. Тот тоже отвечал. И судья не мог этого не видеть! Но Москалев даже не провел профилактической беседы. Ну подзови к себе обоих и предупреди: в следующий раз покажу желтую! Но меня неприятно удивило другое.

– Что?

– Кого удалили у «Спартака»?

– Николсона, Соболева и Селихова.

– Так вот куда полетел Соболев?! Он уже был заменен! Что это за дела такие?! Его должны по-особому наказать. Зачем он это сделал?

– Вступился за своих.

– Но он же находился за пределами поля! Это все равно, что выскочить на ринг, когда там дерутся боксеры. Это уже чистой воды хулиганство. Ну что это такое? Как в подворотне? За своих? По-пацански? Ребята, это футбол, вас показывают по телевизору. Надеюсь, КДК во всем разберется. Хочется больше говорить об игре. «Спартак» свою задачу выполнил, сыграл на ничью. В первом тайме красно-белые вообще не шли даже вперед.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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