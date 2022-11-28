Ловрен рассказал, в чем ЧМ-2022 превосходит чемпионат мира в России

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен сравнил чемпионат мира в Катаре с ЧМ-2018 в России.

«Сравнить чемпионат мира в Катаре и России? Здесь есть плюс: тебе не нужно много передвигаться и путешествовать. Это хорошо. В России всегда нужно было лететь тысячу километров (смеется). Но в целом все было классно», – сказал Ловрен.

На ЧМ-2018 Хорватия дошла до финала.

На ЧМ-2022 хорваты набрали 4 очка в 2 матчах группового этапа.

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