Федун назвал победителя в драке «Зенита» и «Спартака»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал массовую драку в кубковом матче Кубка против «Зенита».

«Владимир Москалев не удалил Вильмара Барриоса. И понеслось. По очкам мы в ММА победили. Но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах. Но и шанс для молодых. А так на фоне ЧМ, конечно, не очень», – сказал Федун.

По итогам драки было 6 красных карточек.

«Зенит» победил в серии пенальти.

«Спартак» финишировал в группе 1-м.

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