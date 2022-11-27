Семак назвал худшие матчи «Зенита» в сезоне

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил некоторые матчи первой части сезона.

«У нас были неудачные матчи, но, наверное, в меньшей степени, чем в прошлом сезоне с «Уралом» в Екатеринбурге. Где‑то мы фрагментарно действовали неважно играли. Например, второй тайм матча с «Химками»

Не могу сказать, что так же плохо мы играли во втором тайме встречи Кубка России с «Крыльями Советов» в Самаре, но это точно было ниже нашего уровня. Матч со «Спартаком» в Кубке — провал для нас по результату.

Отмечу, что у нас было много хороших матчей. Это матчи РПЛ со «Спартаком» и «Динамо» в Москве. Очень хороший первый тайм с ЦСКА. В матчах с сильными командами мы демонстрировали хорошее качество футбола», – сказал Семак.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.

Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.

Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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