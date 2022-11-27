Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семак назвал худшие матчи «Зенита» в сезоне

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил некоторые матчи первой части сезона.

    «У нас были неудачные матчи, но, наверное, в меньшей степени, чем в прошлом сезоне с «Уралом» в Екатеринбурге. Где‑то мы фрагментарно действовали неважно играли. Например, второй тайм матча с «Химками»

    Не могу сказать, что так же плохо мы играли во втором тайме встречи Кубка России с «Крыльями Советов» в Самаре, но это точно было ниже нашего уровня. Матч со «Спартаком» в Кубке — провал для нас по результату.

    Отмечу, что у нас было много хороших матчей. Это матчи РПЛ со «Спартаком» и «Динамо» в Москве. Очень хороший первый тайм с ЦСКА. В матчах с сильными командами мы демонстрировали хорошее качество футбола», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом.
    • Команда выиграла 4 последних сезона РПЛ.
    • Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Москалев удалил тренера «Спартака» в матче с «Зенитом»
    В «Зените» отреагировали на информацию про тройные премиальные в случае разгрома «Спартака» 3
    Фанаты «Зенита» на матче со «Спартаком» пожелали Fan ID «гореть в аду» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11