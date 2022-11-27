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    «Зенит» – «Спартак»: стартовые составы на матч Кубка России

    «Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Кубка России.

    «Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, И. Сергеев.

    Запасные: Одоевский, Королев, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Д. Сергеев, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

    «Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.

    Запасные: Селихов, А. Шитов, Рыбус, Мевля, Чернов, Рассказов, Умяров, Зобнин, Зиньковский, В. Шитов, Мелешин, Николсон.

    • Матч начнется в 16:00 по Москве.
    • Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +785

      Solist345345 23 минуты назад

      Один Зобнин в основе, ещё один в запасе. Неплохо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10836

      R_a_i_n 43 минуты назад

      Зиньковского можно было и в старте выпустить.

      0
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      Рейтинг: +88

      выхухоль 43 минуты назад

      ну что же
      вперёд, Спартак!

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