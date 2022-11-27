«Зенит» – «Спартак»: стартовые составы на матч Кубка России

«Зенит» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Кубка России.
«Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, И. Сергеев.
Запасные: Одоевский, Королев, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Д. Сергеев, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, А. Шитов, Рыбус, Мевля, Чернов, Рассказов, Умяров, Зобнин, Зиньковский, В. Шитов, Мелешин, Николсон.
- Матч начнется в 16:00 по Москве.
- Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Источник: телеграм-канал «Зенита»