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    Бубнов назвал лучшего игрока ЧМ-2022: «Месси и Роналду с ним сравниться не могут»

    Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов определил лучшего игрока из всех, кто выступает на чемпионате мира-2022.

    «Килиан Мбаппе – это уникум. Ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси с ним сравниться не могут. У него уже есть выигранный чемпионат мира за плечами, и вполне вероятно, что будет второй. У Лионеля и Криштиану, скорее всего, уже такого титула не будет, учитывая, как сейчас играют их сборные.

    Единственное, у Мбаппе ещe нет «Золотого мяча» и выигранной Лиги чемпионов в коллекции, но ему всего 23 года и всe у него впереди. У многих карьера в этом возрасте только начинается, а Килиан уже борется за второй титул чемпиона мира.

    По чисто игровым качествам Мбаппе обладает выдающимися физическими данными. Он быстрее того же Месси, при этом у француза замечательный дриблинг. Килиан без проблем может обыгрывать и двух, и трeх игроков за раз, что мы увидели на этом турнире неоднократно. Причeм делает это игрок на высокой скорости, хорошо контролируя мяч. Да и бьeт он отлично обеими ногами и на силу, и на технику», – сказал Бубнов.

    • Мбаппе с 3 голами – лучший бомбардир ЧМ-2022.
    • Это самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
    • Франция досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 13:39
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4756

      ААМ 16 минут назад

      Пока безусловно так. А потом посмотрим

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      Рейтинг: +23591

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Согласен с Бубновым. В ближайшие год-два пара Мбаппе - Холанд вполне могут заменить в плане популярности пару Роналду - Месси.

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      Ответить
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      Рейтинг: +1263

      Hoahin 51 минуту назад

      Одного старый Бубнов не учел - Роналду и Месси старше Мбаппе на 15 лет...

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      Рейтинг: +183

      SuperPav11 > Hoahin 40 минут назад

      Роналду всегда был слабым футболистом и человеком

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      Рейтинг: +183

      SuperPav11 > САДЫЧОК 25 минут назад

      Давай проверим кто тут слабый?

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      Рейтинг: +9590

      САДЫЧОК > SuperPav11 23 минуты назад

      Слабый ты - телевизор и просто Чм@ , которому выпало счастье наблюдать , за его игрой !

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