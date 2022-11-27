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  • Бубнов назвал лучшего игрока ЧМ-2022: «Месси и Роналду с ним сравниться не могут»

Бубнов назвал лучшего игрока ЧМ-2022: «Месси и Роналду с ним сравниться не могут»

27 ноября 2022, 13:39
11

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов определил лучшего игрока из всех, кто выступает на чемпионате мира-2022.

«Килиан Мбаппе – это уникум. Ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси с ним сравниться не могут. У него уже есть выигранный чемпионат мира за плечами, и вполне вероятно, что будет второй. У Лионеля и Криштиану, скорее всего, уже такого титула не будет, учитывая, как сейчас играют их сборные.

Единственное, у Мбаппе ещe нет «Золотого мяча» и выигранной Лиги чемпионов в коллекции, но ему всего 23 года и всe у него впереди. У многих карьера в этом возрасте только начинается, а Килиан уже борется за второй титул чемпиона мира.

По чисто игровым качествам Мбаппе обладает выдающимися физическими данными. Он быстрее того же Месси, при этом у француза замечательный дриблинг. Килиан без проблем может обыгрывать и двух, и трeх игроков за раз, что мы увидели на этом турнире неоднократно. Причeм делает это игрок на высокой скорости, хорошо контролируя мяч. Да и бьeт он отлично обеими ногами и на силу, и на технику», – сказал Бубнов.

  • Мбаппе с 3 голами – лучший бомбардир ЧМ-2022.
  • Это самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
  • Франция досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022.

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Источник: Sportbox
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Португалия Аргентина Франция Месси Лионель Роналду Криштиану Мбаппе Килиан
Комментарии (11)
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Hoahin
1669545926
Одного старый Бубнов не учел - Роналду и Месси старше Мбаппе на 15 лет...
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DOCTOR PENALTY
1669547040
Согласен с Бубновым. В ближайшие год-два пара Мбаппе - Холанд вполне могут заменить в плане популярности пару Роналду - Месси.
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ААМ
1669548048
Пока безусловно так. А потом посмотрим
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neim
1669550123
Опа, Бубнов опять заговорил ?
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tomarranny
1669555506
Myжики тепеpь любyю девкy мoжно paзвeсти на ce=кс или из скpомной жeны сдeлать pазвpатную cамкy, сам опpобовал неoднокpатно на жeнe и любoвницe, вот мой сeкpет ------  https://cutt.us/sekrex
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САНЁК17
1669560196
Если болеешь за футбол,то надо болет за сильный и в топ клуб,а сильный и топ клубы это Барселона и Реал и Ман Сити,а Франц клуб это слабый клуб,черепашка играет в слабом клубе, пусть покажет себя в топ клубе посмотрим на что он способен,
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афоня72
1669615203
Герои уходят.. и новые приходят.. Король умер- Да здравствует король!!
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Александр52
1670058696
Каждый имеет право на оценку, в том числе ошибочную, а Бубнов особенно. Мбаппе временное явление, он габаритен, у спортсменов такого типа очень быстрая потеря координации своего тела, и у Мбаппе, это состояние потери контроля над собой прогрессирует, так работает человеческая физиология. Тут написано про дриблинг на скорости, а его нет, он уже утерян, есть у него только техника бей-беги, да раньше он мог сделать многое в одиночку, а теперь ему нужны талантливые ассистенты, а таковым для него оказался Месси. А вот Месси в свои 35 дриблинг не потерял, и именно он образец футбольного долголетия. Сейчас разница между Месси и Мбаппе очень проста, Месси играет на всю команду Аргентины, а Мбаппе играет только на себя.
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