Бубнов назвал лучшего игрока ЧМ-2022: «Месси и Роналду с ним сравниться не могут»

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов определил лучшего игрока из всех, кто выступает на чемпионате мира-2022.

«Килиан Мбаппе – это уникум. Ни Криштиану Роналду, ни Лионель Месси с ним сравниться не могут. У него уже есть выигранный чемпионат мира за плечами, и вполне вероятно, что будет второй. У Лионеля и Криштиану, скорее всего, уже такого титула не будет, учитывая, как сейчас играют их сборные.

Единственное, у Мбаппе ещe нет «Золотого мяча» и выигранной Лиги чемпионов в коллекции, но ему всего 23 года и всe у него впереди. У многих карьера в этом возрасте только начинается, а Килиан уже борется за второй титул чемпиона мира.

По чисто игровым качествам Мбаппе обладает выдающимися физическими данными. Он быстрее того же Месси, при этом у француза замечательный дриблинг. Килиан без проблем может обыгрывать и двух, и трeх игроков за раз, что мы увидели на этом турнире неоднократно. Причeм делает это игрок на высокой скорости, хорошо контролируя мяч. Да и бьeт он отлично обеими ногами и на силу, и на технику», – сказал Бубнов.

Мбаппе с 3 голами – лучший бомбардир ЧМ-2022.

Это самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

Франция досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022.

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