Анчеллотти прокомментировал неудачную серию Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе рано или поздно прервет полосу неудачных выступлений.

– Неудачная серия случается у всех нападающих. Если они не забивают, то расстраиваются. Я вижу, что Килиан мотивирован и рад тренироваться. Рано или поздно эта полоса закончится. Это вопрос времени. У него есть звериные качества, рано или поздно он их проявит.

Я не собираюсь учить его играть в атаке, это он может научить меня. Я не собираюсь учить его играть форварда, это он может научить меня. Должен ли Килиан отрабатывать в обороне? Я так не думаю.

– У Мбаппе есть ментальные проблемы?

– Что за вопрос... Я так не думаю, он выглядит счастливым и довольным тем, что находится здесь. Спекулировать на этом, на мой взгляд, слишком некрасиво.

25-летний Мбаппе не забивает в 4 матчах подряд, с 19 октября.

Нападающий провел 16 игр за «Реал» в этом сезоне, забил 8 голов, отдал 2 передачи.

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