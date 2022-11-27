На матч «Динамо» – «Оренбург» придут Дед Мороз и Снегурочка

«Динамо» на матч шестого тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» пригласило Деда Мороза. Обещаны подарки.

«Начинаем готовиться к Новому году уже сейчас.

На последний матч года против «Оренбурга» к нам в гости заглянет настоящий московский Дед Мороз из резиденции в Кузьминках вместе со своей внучкой — Снегурочкой!

Дедушка приготовил для всех болельщиков интереснейший квиз в перерыве встречи и много-много подарков», – написало «Динамо».

Матч на «ВТБ Арене» начнется в 14:00.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира