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    На матч «Динамо» – «Оренбург» придут Дед Мороз и Снегурочка

    «Динамо» на матч шестого тура группового этапа Кубка России против «Оренбурга» пригласило Деда Мороза. Обещаны подарки.

    «Начинаем готовиться к Новому году уже сейчас.

    На последний матч года против «Оренбурга» к нам в гости заглянет настоящий московский Дед Мороз из резиденции в Кузьминках вместе со своей внучкой — Снегурочкой!

    Дедушка приготовил для всех болельщиков интереснейший квиз в перерыве встречи и много-много подарков», – написало «Динамо».

    • Матч на «ВТБ Арене» начнется в 14:00.

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    Источник: Бомбардир.ру

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