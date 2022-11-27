Камоцци назвал фаворита матча «Зенит» – «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в шестом туре Кубка России.
«Это будет тяжелая игра, но «Спартак» – фаворит для меня. Так будет всегда. Если команда Гильермо Абаскаля покажет все свое мастерство, то обыграет «Зенит», – сказал Камоцци.
- «Зенит» примет «Спартак» в 16:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».
- В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.
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Источник: «РБ Спорт»