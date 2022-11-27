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    Камоцци назвал фаворита матча «Зенит» – «Спартак»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в шестом туре Кубка России.

    «Это будет тяжелая игра, но «Спартак» — фаворит для меня. Так будет всегда. Если команда Гильермо Абаскаля покажет все свое мастерство, то обыграет «Зенит», — сказал Камоцци.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +66550

      portero 1 час назад

      Понятно, кто покажет своё мастерство тот и выиграет....

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