Камоцци назвал фаворита матча «Зенит» – «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в шестом туре Кубка России.

«Это будет тяжелая игра, но «Спартак» – фаворит для меня. Так будет всегда. Если команда Гильермо Абаскаля покажет все свое мастерство, то обыграет «Зенит», – сказал Камоцци.

«Зенит» примет «Спартак» в 16:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Газпром Арене».

В 1-м круге Кубка петербуржцы проиграли в Москве со счетом 0:3.

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