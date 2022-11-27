«Фантастический человек и тренер». Игрок сборной Австралии – о Слуцком

Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвин высоко отозвался о российском тренере Леониде Слуцком.

«Слуцкий позвал меня в «Халл». У меня были отличные отношения с ним. Фантастический человек, одна из самых интересных личностей, которых я встречал в футболе.

От него исходил свет, когда заходил в раздевалку. Было очень жалко, когда его уволили.

Он отличный тренер, ставил классный атакующий футбол. С точки зрения атакующей игры «Халл» был одной из лучших команд, в которых я играл.

Но, к сожалению, мы очень плохого играли в обороне, что и послужило причиной ухода Слуцкого. Но он всe равно фантастический тренер», – сказал Ирвин.

Слуцкий возглавлял «Халл Сити» в 2017 году.

После этого он работал в «Витессе» и «Рубине».

Ирвин сейчас выступает за «Санкт-Паули» из 2-й Бундеслиги.

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