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    «Фантастический человек и тренер». Игрок сборной Австралии – о Слуцком

    Полузащитник сборной Австралии Джексон Ирвин высоко отозвался о российском тренере Леониде Слуцком.

    «Слуцкий позвал меня в «Халл». У меня были отличные отношения с ним. Фантастический человек, одна из самых интересных личностей, которых я встречал в футболе.

    От него исходил свет, когда заходил в раздевалку. Было очень жалко, когда его уволили.

    Он отличный тренер, ставил классный атакующий футбол. С точки зрения атакующей игры «Халл» был одной из лучших команд, в которых я играл.

    Но, к сожалению, мы очень плохого играли в обороне, что и послужило причиной ухода Слуцкого. Но он всe равно фантастический тренер», – сказал Ирвин.

    • Слуцкий возглавлял «Халл Сити» в 2017 году.
    • После этого он работал в «Витессе» и «Рубине».
    • Ирвин сейчас выступает за «Санкт-Паули» из 2-й Бундеслиги.

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    Источник: «Чемпионат»

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