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    Дзюба и Слуцкий поучаствовали в квизе. Их команда заняла 15-е место

    Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и экс-игрок команды Артем Дзюба посетили квиз в Москве. Это интеллектуальное соревнование для людей, распределенных по командам.

    Команда Слуцкого и Дзюбы заняла 15-е место из 21 возможного.

    • Слуцкий в ноябре покинул «Рубин» и сейчас без работы.
    • Дзюбы в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и сейчас без клуба.
    • Слуцкий и Дзюба, будучи в сборной, выходили на Евро-2016.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.11.2022 23:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3893

      Иван Петров 1986 28 минут назад

      Во что, во что они вляпались? Придурки - пишите по - русски.

      1
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      Рейтинг: +212

      гууд 39 минут назад

      Торпеды Москва.. после нового года

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