Дзюба и Слуцкий поучаствовали в квизе. Их команда заняла 15-е место

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и экс-игрок команды Артем Дзюба посетили квиз в Москве. Это интеллектуальное соревнование для людей, распределенных по командам.

Команда Слуцкого и Дзюбы заняла 15-е место из 21 возможного.

Слуцкий в ноябре покинул «Рубин» и сейчас без работы.

Дзюбы в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и сейчас без клуба.

Слуцкий и Дзюба, будучи в сборной, выходили на Евро-2016.

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