ЧМ-2022. Нидерланды и Эквадор сыграли вничью (1:1)

Сборные Нидерландов и Эквадора не выявили сильнейшего во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Команды обменялись голами.
Эти сборные делят два первых места в группе.
Команды встретились впервые с 2014 года.
В третьем туре нидерландцы сыграют с хозяевами ЧМ-2022 Катаром, Эквадор – с Сенегалом.
ЧМ-2022. Группа А. 2-й тур
Нидерланды – Эквадор – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Гакпо, 6; 1:1 – Валенсия, 49.
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Источник: Бомбардир.ру