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    ЧМ-2022. Нидерланды и Эквадор сыграли вничью (1:1)

    Сборные Нидерландов и Эквадора не выявили сильнейшего во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Команды обменялись голами.

    Эти сборные делят два первых места в группе.

    Команды встретились впервые с 2014 года.

    В третьем туре нидерландцы сыграют с хозяевами ЧМ-2022 Катаром, Эквадор – с Сенегалом.

    ЧМ-2022. Группа А. 2-й тур

    Нидерланды – Эквадор – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гакпо, 6; 1:1 – Валенсия, 49.

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    Источник: Бомбардир.ру

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