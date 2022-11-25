ЧМ-2022. Нидерланды и Эквадор сыграли вничью (1:1)

Сборные Нидерландов и Эквадора не выявили сильнейшего во втором туре группового этапа чемпионата мира-2022. Команды обменялись голами.

Эти сборные делят два первых места в группе.

Команды встретились впервые с 2014 года.

В третьем туре нидерландцы сыграют с хозяевами ЧМ-2022 Катаром, Эквадор – с Сенегалом.

ЧМ-2022. Группа А. 2-й тур

Нидерланды – Эквадор – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гакпо, 6; 1:1 – Валенсия, 49.

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