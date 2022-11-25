Алаев ответил на вопрос о возможном переходе РФС в Азию

Президент РПЛ Александр Алаев высказался на тему возможного перехода российского футбола в Азию.

«Вопрос по переходу в Азию не по адресу – я не руководитель РФС. Я – вице-президент РФС? Хорошо, что напомнили. Но сколько этих вице-президентов? Мы – члены УЕФА. Да, отстранены от соревнований, но мы являемся членами УЕФА: все остальные программы выполняются – даже осуществляются платежи. Ситуация развивается динамически. Я скажу сейчас за себя: не в качестве вице-президента РФС, а не как болельщик. Мне бы хотелось, чтобы мы играли в Европе: выступать в Лиге чемпионов и Европы, Лиге конференций, чтобы играли чемпионат Европы и отбирались на чемпионат мира через отборочные чемпионата Европы. Мне бы этого хотелось, но это я говорю как болельщик – как любитель спорта. К сожалению, вмешалась политика.

Как будет развиваться ситуация, к чему она приведeт, вернeмся ли мы в Европу или нет – никто не знает. Понятно, что со Азия менее привлекательна: и с финансовой, и со спортивной точек. Но, возможно, вопрос когда-то встанет иначе – отбираться условно через Азию, либо вообще никуда не отбираться. Тогда я, наверное, скажу, что смысл есть. Учитывая, что Европа – это номер один в футболе, то хотелось бы остаться там.

Потенциальная смена конфедерации – это тяжелейший бюрократический процесс. Он на исполкоме не обсуждался. Если где-то вышла какая-то информация, то я как член исполкома говорю: данный вопрос даже не обсуждался. Это цепочка действий на протяжении больше года. Пока это все разговоры и слухи», – сказал Алаев.

Россия отстранена от международных турниров решениями ФИФА и УЕФА.

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