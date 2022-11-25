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  • Сборная Германии больше не будет проводить акции протеста на ЧМ-2022

Сборная Германии больше не будет проводить акции протеста на ЧМ-2022

25 ноября 2022, 17:15
9

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц сообщил об отказе команды от дальнейших акций протеста во время чемпионата мира в Катаре.

  • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
  • Они закрыли рот рукой на командном фото.
  • Во 2-м туре ЧМ Германия сыграет с Испанией (27 ноября, 22:00 мск).

«Мы очень четко выразили свою позицию. Честно говоря, сложно высказываться на эту тему еще раз.

Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на сто процентов сконцентрированы на футболе», – сказал Хаверц.

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Источник: Bayern & Germany
Чемпионат мира Германия Хаверц Кай
Комментарии (9)
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vladik12
1669385835
Походу, подумали, что проиграли из-за протестов.
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spam2009
1669387835
конечно не будет-она попросту уедет с него
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jek718875
1669388266
Голубых становится больше, чем нормальных
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фанат джигурды
1669388654
Надеюсь, что Испания их отправит домой заранее.
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Pawel12
1669389015
Дошло наконец то
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Сержтир
1669389076
Немцы попробовали поддержать пе****стов, это не помогло выиграть у японцев, и придётся им вернутся к старой модели, а это просто надо играть и надеется только на свои силы.
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Вомбат
1669402266
Может теперь у Германии что-нибудь получится.
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nemolod
1669404135
И правильно! Надо не о радужных повязках беспокоиться,а об игре - тогда и результат будет!
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