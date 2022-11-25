Сборная Германии больше не будет проводить акции протеста на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц сообщил об отказе команды от дальнейших акций протеста во время чемпионата мира в Катаре.

Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.

Они закрыли рот рукой на командном фото.

Во 2-м туре ЧМ Германия сыграет с Испанией (27 ноября, 22:00 мск).

«Мы очень четко выразили свою позицию. Честно говоря, сложно высказываться на эту тему еще раз.

Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на сто процентов сконцентрированы на футболе», – сказал Хаверц.

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