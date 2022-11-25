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    Сборная Германии больше не будет проводить акции протеста на ЧМ-2022

    Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц сообщил об отказе команды от дальнейших акций протеста во время чемпионата мира в Катаре.

    • Перед матчем с Японией (1:2) немцы протестовали из-за запрета ФИФА использовать капитанскую повязку One Love.
    • Они закрыли рот рукой на командном фото.
    • Во 2-м туре ЧМ Германия сыграет с Испанией (27 ноября, 22:00 мск).

    «Мы очень четко выразили свою позицию. Честно говоря, сложно высказываться на эту тему еще раз.

    Все знают, какова наша точка зрения, так что теперь мы на сто процентов сконцентрированы на футболе», – сказал Хаверц.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1571

      jek718875 2 минуты назад

      Голубых становится больше, чем нормальных

      0
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      Рейтинг: +2192

      spam2009 9 минут назад

      конечно не будет-она попросту уедет с него

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8361

      vladik12 42 минуты назад

      Походу, подумали, что проиграли из-за протестов.

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      Рейтинг: +447

      Андреич > vladik12 40 минут назад

      Голубизна ещё никого до добра не доводила

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