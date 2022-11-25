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    Гайч: «Дивеев совершенно спокойно может играть в сильном клубе из Серии А»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч считает, что его одноклубник Игорь Дивеев может играть в чемпионате Италии.

    — Дивеевым интересуются в Италии. Он потянул бы сильный клуб из Серии А?

    — Совершенно спокойно. Уверен, что он мог бы играть там значимую роль. Игорь очень сильный игрок. У него отличная игра головой, в техническом плане он тоже хорошо оснащен, а с учетом роста он еще и достаточно быстрый. Есть все возможности для того, чтобы играть в Италии.

    • Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».
    • 23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +540

      klimovich 51 минуту назад

      Ну да. Вот Кокорин недавно тоже очень спокойно играл там.

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