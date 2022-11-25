Гайч: «Дивеев совершенно спокойно может играть в сильном клубе из Серии А»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч считает, что его одноклубник Игорь Дивеев может играть в чемпионате Италии.

— Дивеевым интересуются в Италии. Он потянул бы сильный клуб из Серии А?

— Совершенно спокойно. Уверен, что он мог бы играть там значимую роль. Игорь очень сильный игрок. У него отличная игра головой, в техническом плане он тоже хорошо оснащен, а с учетом роста он еще и достаточно быстрый. Есть все возможности для того, чтобы играть в Италии.

Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».

23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира